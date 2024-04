Sheinbaum mantiene un silencio cómplice en la agenda antifeminista de AMLO: Rosario Robles

Rosario Robles Berlanga, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirma que si Claudia Sheinbaum gana la elección del 2 de junio se cumpliría ese precepto que se han planteado los movimientos feministas en México durante décadas, es decir, que “cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género”.

“Claudia ha mantenido un silencio cómplice durante seis años en el tema de la anulación de los derechos de las mujeres y en las políticas en contra de la perspectiva de género del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claudia les puso muros a las mujeres el 8 de marzo y nos recibió con gases lacrimógenos. Para mí eso sí es algo muy significativo”, subraya.

Te puede interesar: “Los gobiernos populistas son misóginos”, asegura Rosario Robles

En entrevista con la periodista Sara Lovera para el pódcast La Lovera, de la Organización Editorial Mexicana (OEM), la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto reitera que fue una presa política del gobierno de López Obrador y una “perseguida política” de la actual administración.

Sara Lovera Palabra de Antígona / El pacto patriarcal

Robles Berlanga (Ciudad de México, 1956) menciona que la investigación periodística conocida como “La Estafa Maestra”, que la llevó a prisión de 2019 a 2023, involucraba a diez dependencias de la administración pública federal, y subraya que a la única que persiguieron fue a ella.

Absuelta de la causa penal por un juez federal el 24 de febrero de 2023, la también expresidenta nacional del PRD afirma que en este caso “se criminalizó de nuevo a las mujeres, sobre todo cuando en una de las audiencias públicas el Ministerio Público dijo que ‘Rosario Robles era la mujer más poderosa’. En ese momento le dije al juez: ‘Ahora entiendo por qué estoy aquí sentada, porque para ellos yo soy un problema en su proyecto transexenal”.

Rosario Robles comenta que López Obrador tiene una formación muy conservadora en temas como la interrupción legal del embarazo y matrimonio entre personas del mismo sexo, y asegura que “realmente el presidente no tiene una formación de izquierda y desconoce la lucha que durante tantos años dimos las mujeres”.

“Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas tenían una visión mucho más amplia en estos temas. Andrés Manuel no. Siempre fue demasiado conservador en estos derechos. Y tan no nos entiende a las mujeres que nos golpeó en programas fundamentales, porque no sabe, no comprende, no entiende que ya las mujeres trabajamos, somos proveedoras”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Entonces -recalca- “requerimos políticas públicas que permitan que se cuide a nuestros hijos”, porque en este sexenio “pasamos de que ‘es la responsabilidad de la mujer el cuidado de sus hijos’ a ‘es una responsabilidad del Estado mexicano cuidar a los niños y a las niñas”.

Robles Berlanga señala que por eso no le cree a las candidatas de Morena y de López Obrador cuando hablan de políticas de cuidados, porque “ellas callaron de manera absoluta durante estos casi seis años cuando se desaparecieron las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, todos los programas que tenían que ver con el cuidado de la mujer, incluidas las normas oficiales para control de calidad de cáncer cérvico uterino y cáncer mamario, este último, una de las principales causas de mortalidad de mujeres en México”.

“Han habido retrocesos muy importantes en este gobierno, y se amparan en esta visión misógina, en este arquetipo patriarcal que representa López Obrador, porque es ‘el padre que provee’, que da dinero con los programas sociales, pero que también castiga al que se porta mal”, sostiene.

Foto: Ernesto Muñoz

-El presidente ha insistido estos años que “su pecho no es bodega”, ¿López Obrador es rencoroso?

Muy rencoroso. Yo creo que lo que pasó con López Obrador, teniendo la posibilidad de ser un gran presidente, que no lo es ni lo va a ser, es que se quedó anclado en el 2006, y toda esa venganza, todo ese odio, lo carcomió, porque yo creo que él sentía que en esa época estaba en un mejor momento para ser presidente de la República.

Justicia Dan tres días a Gertz para acatar fallo de no hacer comentarios sobre Rosario Robles

-¿Ese rencor viene de los videoescándalos de 2004?

En parte, pero viene desde antes. Desde que era jefa de Gobierno y él era jefe de Gobierno electo, pues ya estábamos en las encuestas parejos. Se decía incluso que el PRD podía tener dos candidatos presidenciales para las elecciones de 2006, pero yo siempre dije que Andrés Manuel debía ser nuestro candidato.

“Yo nunca me puse en la lista, pero la gente nos ponía. Y yo hice una buena gestión, la gente me quería. Luego fui presidenta del partido en contra de su voluntad y empezó a verme como un problema que había que quitar del camino. Como ahora. Creo que Andrés Manuel lo que menos quería era una Rosario Robles que había recorrido todo el país, con el manejo de los programas sociales, ahora recorriéndolo sin ninguna atadura en cinco años, y pues ahora la circunstancia sería muy diferente”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

-Uno de los personajes que apareció en los videoescándalos fue Carlos Ímaz, que en ese momento era esposo de Claudia Sheinbaum. En caso de que la candidata de Morena gane la elección presidencial, ¿crees que continúe este rencor hacia ti?

No lo dudo, pero me parece que ahí el rencor y la venganza tendría que ser contra quien fue y recibió el dinero, no contra mí. En el primer debate presidencial se mostraron atisbos de la verdadera personalidad de Claudia Sheinbaum, sobre todo en el asunto del reloj y los tiempos, es decir, dando órdenes.