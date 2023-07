Ramírez Bedolla culpa a la prensa de sus dichos sobre sacerdotes

MORELIA. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se dijo presionado por los medios de comunicación para declarar que sacerdotes actuaban como voceros de la delincuencia, reveló para Organización Editorial Mexicana el obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García.

“Me comentó que lo dijo en un momento de mucha presión de los medios (de comunicación) en una conferencia (de prensa)”, reveló el prelado en entrevista con El Sol de Morelia, luego de haberse reunido durante más de una hora con el mandatario estatal.

Te puede interesar: Pueblo rarámuri ofrece ceremonia en memoria de los sacerdotes jesuitas de Cerocahui

“Lo que me dijo es que su declaración del lunes era en referencia a Gregorio López Gerónimo, que todos conocen como Padre Goyo, sólo que él ya no pertenece a la iglesia católica desde hace tres años y el gobernador no lo sabía”, explicó el obispo.

El obispo Ascencio García aseguró que su encuentro con el gobernador del estado fue cordial y sirvió para aclarar dudas, sin embargo, afirmó que dejó claro ante Ramírez Bedolla que la misión del sacerdote “no es sólo para dar culto a Dios, sino para denunciar la injusticia y la mentira, no para hacerle daño a nadie, sino por el bien de la comunidad”.

El Padre Goyo, a quien dijo referirse el gobernador, fue suspendido por la Diócesis de Apatzingán de manera indefinida del ejercicio sacerdotal desde julio de 2020

El jerarca católico comentó que después de ese encuentro esperaba que en adelante caminen juntos ante el entorno de violencia que azota al estado, y en especial a Apatzingán, donde ya se han registrado seis homicidios en sólo cinco días de julio, incluyendo dos hombres decapitados este miércoles.

El pasado fin de semana, el religioso católico criticó durante el sermón de la misa dominical el mitin en el Zócalo dela Ciudad de México para festejar los cinco años de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien invitó a que mejor decrete un día de luto nacional por las víctimas de la violencia en el país.

En respuesta, el gobernador michoacano indicó en su conferencia de prensa del lunes pasado que el obispo hacía política, por lo que lo invitó a colgar la sotana y meterse al tema electoral. Incluso, Ramírez Bedolla afirmó que algunos sacerdotes terminan por ser voceros del crimen organizado.

El Obispo de Apatzingán criticó el festejo del presidente López Obrador en el Zócalo y le pidió mejor decretar un día de luto nacional por las víctimas de la violencia

Entrevistado ese mismo día, Ascencio García se dijo sorprendido por la respuesta del gobernador, a quien conminó a presentar pruebas si es que algún padre católico tenía nexos con el narcotráfico.

Tras la serie de declaraciones, el mandatario estatal y el representante dela iglesia católica se vieron este miércoles en la Pastoral Social de la Diócesis, acompañados por el padre Carlos Caballero Núñez.

Sociedad Ramírez Bedolla se reúne con obispo de Apatzingán para acordar acciones en beneficio social

De acuerdo con un comunicado de prensa del Gobierno del estado, el obispo comentó que en la Diócesis de Apatzingán estaban para sumar, tener comunicación directa y disponibilidad para colaborar en apoyo a la población necesitada.

El Padre Goyo, a quien dijo referirse el gobernador en sus declaraciones, fue suspendido por la Diócesis de Apatzingán de manera indefinida del ejercicio sacerdotal desde julio de 2020, lo que no ha impedido que se convierta en un constante crítico de los gobiernos federal y estatal.

El ex sacerdote ha arremetido en los últimos meses en contra del Gobierno del estado, a quien acusa de proteger a miembros de la delincuencia organizada.

El pasado 29 de junio, después de que asesinaran a Hipólito Mora en La Ruana, Gregorio López Gerónimo publicó un video donde responsabilizaba del hecho al mandatario, a quien acusó de tener un pacto con la delincuencia organizada.

Hipólito Mora, exlíder autodefensa, fue asesinado el pasado jueves en La Ruana, Buenavista, tras ser emboscado por hombres armados, quienes lo asesinaron junto a tres de sus escoltas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otra parte, el mandatario se reunió con elementos del Grupo de Inteligencia Operativa (GIO) donde acordó el reforzamiento de los operativos de seguridad en Apatzingán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El mandatario señaló que a través de las 13 Bases de Operaciones Interinstitucionales continuarán desplegándose acciones de prevención al delito y combate a grupos de la delincuencia organizada.