“No es asunto del Gobierno federal”: AMLO se deslinda de la detención de El Bronco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró, tras la detención del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, que ese es un asunto que le corresponde al Gobierno de Nuevo León pues éste “no está vinculado al Gobierno federal”.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que la detención y proceso penal del exgobernador corresponderá al Gobierno de Nuevo León ya que el federal no tiene la necesidad de aclarar la situación.

“No es nada vinculado con el Gobierno federal. Se tiene que informar bien sobre las causas”, señaló.

En este tenor, el mandatario federal enfatizó que la Ley mexicana no debe utilizarse para actos de vengativas políticas.

“Lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la Ley para venganzas políticas, ni fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad”.

Exhortó que todo lo relacionado al caso de la detención de El Bronco, deberá ser transparentado por las autoridades para que haya cero impunidad al respecto.

“Se debe informar cuáles fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas necesarias. Hay que transparentar todo y como son asuntos importantes se tiene que informar bien a todos los ciudadanos”, enfatizó AMLO.

La tarde del pasado martes se informó sobre la detención de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, exgobernador de Nuevo León por su presunta relación en la recolección de las llamadas Broncofirmas.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales realizó la investigación correspondiente tras la victoria del actual gobernador, Samuel García, quien presentó una denuncia en contra de El Bronco por el desvío de recursos públicos para las firmas.

Rodríguez Calderón fue trasladado al Penal #2 de Apodaca luego de su detención ocurrida en el municipio de General Terá, en la zona fronteriza con el estado de Tamaulipas.

Samuel García “celebra” detención de El Bronco

Por su parte, el gobernador Samuel García expresó en un video difundido en sus redes sociales, minutos después de la detención de “El Bornco”, que quien robe al erario irá a la cárcel.

“Somos un gobierno incorruptible, quien la hizo la paga, quien robó o desvió recurso público a sus amigos, sobrinos, favoritos o campaña va a ir a la cárcel”, mientras agregó García Sepúlveda “ya basta de que jueguen y saquean a nuestro estado”.

El presidente López Obrador añadió este miércoles en su conferencia de prensa que se tiene que informar bien sobre las causas de la detención del ex gobernador Rodríguez Calderón, mientras hizo un llamado para que no se utilice la ley para venganzas políticas.

“Lo que recomiendo es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad”, resaltó el mandatario.

Asimismo, subrayó que se debe informar cuáles fueron los motivos de la detención de “El Bronco” y presentar las pruebas, “transparentar todo y como son asuntos importantes, se tiene que informar bien a todos los ciudadanos”, indicó.

Finalmente, mencionó que no le gustó que se difundieran las fotografías de la detención del ex gobernador.

“Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron, eso no”, dijo el presidente, pues dijo que eso tiene que eso tiene que ver con el honor y la dignidad y pido que eso no vuelva a suceder. “Entonces no me gustaron las fotos y ojalá eso no vuelva a suceder”, concluyó.

