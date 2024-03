“Vayan a Guerrero, conozcan la realidad de nuestro estado”, dice Félix Salgado

Vayan a Guerrero, ustedes no conocen Guerrero. Ustedes conocen presidente Masaryk, ahí, las joyerías de Polanco de donde no salen... Vayan a Guerrero”, dijo ayer el senador Félix Salgado Macedonio a legisladores de oposición que plantean desaparecer los poderes en el estado por la situación de violencia que prevalece.

Ayer en Guerrero, el candidato a la presidencia municipal de Chilapa fue asesinado, un grupo armado entró a una preparatoria en Acapulco para agredir a un joven, transportistas bloquearon una carretera en protesta por la inseguridad y los normalistas de Ayotzinapa realizaron movilizaciones y vandalismo en Chilpancingo tras el asesinato de uno de sus compañeros y la fuga del policía responsable.

Salgado Macedonio —quien buscó la gubernatura de Guerrero en 2021, pero su candidatura fue cancelada y en su lugar compitió y ganó su hija, Evelyn Salgado— defendió la gestión de la actual gobernadora y amenazó a los legisladores de Acción Nacional, promoventes de la desaparición de poderes en Guerrero, que “ni se atrevan a intentarlo”.

“No se atrevan porque no conocen a los guerrerenses, ahí la patria es primero (...) Guerrero tiene gobernadora, y da la cara, resuelve, es justa y humanista, no tienen posibilidad (de desaparición de poderes) pero como son elecciones solo quieren fastidiar”, recriminó el senador.

Sesión ordinaria en el Senado de la República. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Mientras Félix Salgado defendía la gestión de su hija, en Acapulco transportistas suspendieron el servicio en la zona poniente del puerto y bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en relamo por el asedio de policías y de grupos del crimen organizado.

“Ayer (el martes) detuvieron al compañero, lo tiraron al suelo, lo golpearon y una hora después de haber estado muerto, pidieron el auxilio de la ambulancia para que la Cruz Roja, les diga que tenía más de 40 minutos fallecido”, denunció el coordinador general del Frente Amplio Transportistas del estado de Guerrero, Álvaro Bracamontes Torres.

Sesión ordinaria en el Senado de la República. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Con este señalamiento, suman dos las personas asesinadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Guerrero, a cargo de Rolando Solano Rivera en menos de una semana.

El primero fue el estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Yanqui Khotan Gómez Peralta, el pasado jueves en un reten de la policía estatal en Chilpancingo.

“Yo me imagino, senador Félix Salgado Macedonio, que usted no sabe que Guerrero está bajo fuego. (...) Me imagino que usted no sabe de la opresión que viven los guerrerenses. Me imagino que usted no sabe que Guerrero está bajo las órdenes del crimen organizado, que eso sufren los guerrerenses. Me imagino que usted no sabe que ha subido el cobro de piso en Guerrero. Me imagino que usted no sabe que ha subido la extorsión en Guerrero.

Me imagino que usted no sabe que han subido los asesinatos en Guerrero. Me imagino que usted no sabe que hay bloqueos en Guerrero”, le respondió la senadora del PAN, Lily Téllez, al morenista Salgado Macedonio en el pleno del Senado en la Ciudad de México.

En Acapulco, un grupo armado de cinco hombres y una mujer irrumpieron en la unidad académica de la Preparatoria número 7 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), para agredir a golpes a un estudiante de tercer grado de dicho plantel educativo.

Los agresores golpearon al joven mientras algunos estudiantes trataban de huir del plantel o grabar el hecho.

🔴🗣️El exgobernador de Guerrero defendió a su hija, Evelyn Salgado, y aseguró que en el estado no hay una crisis de gobernabilidad. https://t.co/pjL7AvulPe pic.twitter.com/oD6FZGGUlE — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 14, 2024

Tras difundirse la agresión en redes sociales, elementos de la policía municipal y estatal y padres de familia llegaron a la escuela provocando un descontrol en la salida de los estudiantes.

La policía detuvo a los agresores, que fueron puestos a disposición del ministerio público.

La senadora panista Kenia López Rabadán recriminó los dichos de Félix Salgado y le reitero que lo que está pasando en Guerrero es muy preocupante.

“¿Sabe por qué es necesario que se disuelvan los poderes en Guerrero?, senador, porque mientras usted está bailando, la gente está muriendo, porque mientras Morena vive en el lujo y en el privilegio la gente en Guerrero tiene que tolerar a los delincuentes que se han hecho los amos y los dueños de muchos municipios (...). Usted sabe que no pueden entrar los mexicanos a muchos municipios si la delincuencia no les da permiso. Usted sabe que fijan el precio de los productos en muchos municipios. Usted sabe que la delincuencia organizada tiene tomado los territorios, a grado tal que nadie puede emprender un negocio si los delincuentes no lo autorizan”, dijo López Rabadán.

La violencia en Guerrero no respeta ni a la clase política, pues el estado sumó su cuarto aspirante a un cargo de elección popular asesinado durante el presente proceso electoral.

La noche del martes fue asesinado Tomás Morales Patrón, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Chilapa de Álvarez.

Tomás Morales era muy conocido en el municipio, ya que en los últimos años se había desempañado como servidor de la nación —trabajadores que apoyan en la entrega de programas sociales a nivel regional— y entre 2009 y 2012 se había desempeñado como regidor en el Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera (conocido como Hueycantenango).

Él también era reconocido como uno de los principales fundadores de Morena en el municipio de Chilapa.

Guerrero y Michoacán son los estados con más aspirantes a cargos de elección popular asesinados durante el presente proceso con cuatro cada uno. A la fecha, suman 18 asesinados en el país de acuerdo con el registro de Organización Editorial Mexicana (OEM).

“A ver... ¿Qué representan ustedes en Guerrero? ¿El cuánto por ciento tienen en Guerrero? !Uno por ciento! No tienen nada en Guerrero, los desaparecidos son ustedes en Guerrero. El único pan que yo conozco que existe es el pan Tlapehuala, el pan de Chilapa, el pan de la sabana de Acapulco y el pan de Teloloapan.

Ustedes no existen. No tienen vida ni orgánica ni política en Guerrero”, reviró Salgado Macedonio a sus opositores del PAN.

En Chilpancingo, normalistas de Ayotzinapa bloquearon con autobuses la carretera Chilpancingo-Tlapa, en donde Yanqui Kothan fue asesinado por un policía que se dio a la fuga.

La madre de Yanqui, quien participó en la movilización de los normalistas, demandó públicamente la renuncia de los secretarios General de Gobierno y Seguridad Pública por los actos de criminalización que realizaron en agravio de su hijo.

El temor a los actos vandálicos de los normalistas, que el martes quemaron 11 autos en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, provocó que varias dependencias gubernamentales suspendieran labores hasta nuevo aviso.

Los normalistas, que desde 2014 reclaman la desaparición de 43 de sus compañeros y ahora suman la muerte de Yanqui Kothan, han escalado sus protestas. En la Ciudad de México vandalizaron la sede de la Secretaría de Gobernación, un inmueble de la Fiscalía General de la República, el palacio legislativo de San Lázaro y Palacio Nacional.

Su molestia fue mayor a partir del martes cuando el Presidente anunció la fuga del policía que disparó contra Yanqui Kothan. Ayer por la noche, otros dos elementos involucrados fueron entregados a a la Fiscalía General de la República.

Ricardo Monreal, senador de Morena, señaló que la solicitud para desaparecer poderes en Guerrero es un recurso “electorero” de la oposición, que busca sacar raja política de los problemas producto del rezago, abandono y desigualdad ancestral que enfrenta el estado.

Con información de Heidi Nieves y Enrique Hernández