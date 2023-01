No tengo injerencia en elección del nuevo presidente de la SCJN: AMLO

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tiene ninguna injerencia de ningún tipo en la determinación que tome hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación para elegir al nuevo presidente.

López Obrador aseguró que respetará lo que decidan los ministros y a quien se elija para presidir el Poder Judicial, y reiteró que el no intervendrá.

En su conferencia mañanera, el presidente señaló ante los reporteros que si él fuera como piensan los adversarios, seguramente intervendría directamente.

“Si fuese si yo fuese como piensan los adversarios quedaría quien el presidente decidiera pero no es así, no somos iguales, no se puede gobernar México sin autoridad moral”, manifestó el mandatario.

"Si yo quisiera que quedara un ministro una ministra como era antes en oscurito. Les pido el favor que consideren la posibilidad… Prefiero ir hablar con las comunidades de la Sierra Norte de Juárez, preferiría ir a Sonora a ver cómo va el ampliación del camino Chihuahua-Guaymas prefiero, ir con los Yaquis”, agregó.

López Obrador manifestó que quienes vengan en esta nueva etapa en el Poder Judicial tendrán que reformarlo, pues hasta ahora se ha avanzado en algunos temas pero faltan otros por resolver.

Asimismo, aseguró que respetará lo que decidan en la Suprema Corte y que hay que esperar la decisión de los ministros.

"Hay que esperar lo que decidan libremente los ministros y también institucionalmente no vamos a declarar la guerra al Poder Judicial (pues será reconocido quien quede) porque somos autónomos, somos independientes y tiene que ver colaboración.

"Hay cosas muy importantes como seguir combatiendo la inseguridad, que siga mejorando el ingreso, que haya empleos, que se controle la inflación", finalizó el mandatario con respecto a los temas en los que el gobierno federal está trabajando.