Migrantes se la juegan en autobuses ilegales

Empresas de transporte de pasajeros que prestan su servicio a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, operan sin los permisos correspondientes ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para funcionar como terminales en las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

De acuerdo con la relación de terminales de autobuses foráneos autorizadas por la Dirección General de Autotransporte Federal, de la SICT, de 976 terminales de autobuses permitidas en todo el país, 14 se ubican en la Ciudad de México, cuatro de ellas en la alcaldía Gustavo A Madero (GAM) y sólo una en la Cuauhtémoc, específicamente en la colonia Guerrero.

Sin embargo, El Sol de México constató que sólo en las calles Norte-1-E y 1-F, de la colonia Maximiliano Ávila Camacho, en la GAM, seis locales que se ostentan con mantas como agencias turísticas y servicio de paquetería, operan a plena luz del día como terminales de autobuses de pasajeros, ofreciendo viajes diarios a ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Monterrey, Saltillo, Torreón, Matamoros y Monclova.

Ahí, los vendedores ofrecen a los migrantes los viajes desde la calle, con un block de boletos en la mano. Las unidades que conforman su flotilla son de transporte turístico; cuentan con baño, pero no ofrecen algún tipo de seguro a los viajeros ni garantías de que los camiones hayan sido verificados por autoridades federales para su uso de autotransporte.

Una de las empresas con mayor demanda en esa zona es Apolo Platinum, que pertenece a Ómnibus Unidos Regiomontanos S. de RL de C.V., con domicilio fiscal en Nuevo León, Monterrey. A pesar de ser una de las cuatro operadoras de viajes con permiso de la SICT para funcionar como terminal en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 5120, operan en la calle Norte 1-E de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Eco Plus Regios, es otro de los establecimientos irregulares en la zona. Es la única línea que ofrece corridas todos los días a partir de las cinco de la tarde a Ciudad Juárez y en sus anuncios dentro del establecimiento señalan que el precio del traslado es de tres mil pesos, pero al momento de adquirir el viaje lo aumentan a cuatro mil para los extranjeros en situación migratoria irregular. Esto, a pesar de que en su artículo 26, la Ley de Protección al Consumidor, establece que, "al momento de viajar en autobús, los prestadores de servicios deben respetar el precio, horario y tipo de servicio”. Esta empresa aparece en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), del Inegi, como agencia de viajes turísticos, no como línea de transportes de pasajeros.

Para Elim Luviano, director ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) lo que hacen estas empresas es un servicio disfrazado, ya que simulan que son excursiones, cuando en realidad se trata del traslado fijo de pasajeros. Además se ofrecen como agencias de viajes cuando lo real es que operan como terminales irregulares.

“Para operar como empresa de transporte de pasajeros, que es diferente al transporte turístico, debe acreditarse ante la SICT una terminal de origen y destino, lo que evidentemente estos establecimientos no tienen, por eso utilizan placas de turismo, que no requieren de la acreditación de una terminal para ser emitida, pero en realidad están llevando pasajeros de un lugar fijo a otro, que es la diferencia entre un traslado turístico y un traslado de pasajeros”, explicó en entrevista con este diario.

Añadió que son una competencia desleal porque ofrecen viajes más baratos que las empresas regulares pues no pagan personal, mantenimiento de terminales o seguridad, la operación irregular de estas empresas representa un alto riesgo para los viajeros ya que utilizan autobuses que muchas veces no cumplen con las condiciones físico-mecánicas o exceden el año modelo que por ley es máximo de 15 años.

Otras líneas que operan de manera irregular se ubican en inmediaciones del Monumento a la Revolución. Se trata de Aubiasi-Línea Dorada, Oaxaca Rosa y Enlaces Turísticos Diaza. Estos establecimientos funcionan como puntos de llegada de cientos de migrantes procedentes de Oaxaca. Tienen sus bases en Tomás Álvaro Edison No. 57-A, José María Iglesias Número 7-A y Privada Ignacio L Vallarta No. 13, en la alcaldía Cuauhtémoc, puntos donde no está permitido.