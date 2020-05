Israel Vallarta, expareja de Florence Cassez, grave por síntomas de Covid-19: abogado

El estado de salud de Israel Vallarta, expareja de la francesa Florence Cassez y quien además se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2 de Puente Grande, se reporta como grave tras presentar síntomas de Covid-19, informó su abogado Ricardo Sayavedra Juárez.

En entrevista para El Occidental, Ricardo Sayavedra Juárez, representante de Israel Vallarta, señaló que aún no se confirma que éste tenga Covid-19, asimismo, dijo desconocer qué tipo de atención médica se le están dando.

"Ya no podía respirar en la última llamada. Nos tuvimos que mover para que lo atendieran, no teníamos información de dónde estaba, no teníamos muchos datos. Nos dijeron ayer que estaba delicado, pero estable. Ahorita sabemos que ya se agravó su situación, no le puedo dar un estado clínico, pero está grave".

El litigante tuvo que hacer varios trámites legales para que le brindaran servicios de salud, ya que presentaba un cuadro respiratorio agudo desde hace tiempo, lo cual lo hacía vulnerable a contagiarse de Covid-19.

Entre los recursos que se interpusieron hace más de un mes, destaca un amparo para que le dieran acceso a la salud.

"Ya tenía él haciendo peticiones administrativas para que se atendiera, no se había logrado, sin embargo, acudimos a la justicia federal, se nos concedió la suspensión de plano, se le atendió, pero nada más fue una atención simulada como la que sistemáticamente tienen los centros federales".

Después su estado de salud se complicó: "cuando ya agravó y se requirió su llamada lógicamente me dejó preocupado porque no podía hablar, es más, tuvo un interlocutor para expresar lo que él sentía", recordó el abogado.

Israel Vallarta fue hospitalizado el miércoles al complicarse su estado de salud tras presentar síntomas de Covid-19. Hasta ahora no se ha informado en cuál nosocomio se encuentra intervenido.

Él está recluido desde 2005 por el delito de secuestro, por el que fue señalado junto con Florence Cassez, quien fue liberada en 2013. A 15 años del ilícito por el que se le inculpó aún no ha recibido sentencia.

Con información de Elizabeth Ibal