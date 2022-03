Zacatepec entrega reconocimiento a mujer policía por su trabajo

En Zacatepec entregaron un reconocimiento a la mujer policía Elsa Guillermina Flores Díaz, por su oportuna intervención en el rescate de dinero de cuentahabientes en un cajero de una institución bancaria del municipio, que estaba intervenido para retener eldinero y quien manifiesta “personal me desmoraliza que digan que todos los policías son lo peor” luego de asegurar que hay policías rectos y honestos.

En un evento casi privado las autoridades municipales, hicieron entrega de un reconocimiento a la mujer policía, quien tiene más de 20 años laborando como elemento de seguridad pública, actividad que inicio en la base Zapata y ha trabajado en otros municipios, pero ha sido el municipio de Zacatepec, donde lleva más tiempo.

Reconoció qué se habla muy mal de los policías, y aclaro que no cualquiera puede ser policía, ya quea ctualmente les exigen la preparación académica. Acepta que como en todos lados hay personas buenas y personas malas, pero cuando se trata de señalar el mal comportamiento de uno no dice fue “fulanitos, o zutanito, dicen todos los policías”.

Lamento que no se conozca el trabajo de los policías, y como cuando los ven comiendo, no quiere decir que abandonen su trabajo, somos personas, no somos robots, también tenemos familia y sentimientos, pero se rigen de acuerdo a las leyes y reglamentos.

“Personal me desmoraliza que digan que todos los policías son lo peor” y recordó que siempre se va a necesitar de los policías, afortunada y desafortunadamente, pero están para servirle a las y los ciudadanos.

El reconocimiento que entregaron las autoridades del municipio de Zacatepec, a Elsa Guillermina Flores Díaz, policía adscrita a la corporación del municipio de Zacatepec, fue por las acciones que llevaron a cabo para devolver el dinero que retenido en el cajero manipulado de Citibanamex, ubicado en el centro de la localidad.

Las autoridades locales optaron por reconocer la acción que fortalece la confianza de la ciudadanía hacía loselementos de la corporación. Ahí la síndica municipal se congratuló de tener elemento como ella, “usted hizo la diferencia” dijo al entregar un sobre. Ahí el alcalde José Luis Maya Torres, admitió que a muchos elementos no les reconoce el trabajar de forma recta en el municipio y hay muchas personas que hacen su trabajo día con día, y hoy en el caso particular, dio la muestra de que la policía no es como lo pintan.

Luego de reconocer que ahora los policías con todos los filtros, exámenes y la academia, ser policía es una profesión y tienen capacitaciones de las más fuertes, dijo al entregar un reconocimiento. Y Flores Díaz agradeció y refrendo su compromiso y el de sus compañeros de estar y trabajar a favor de la ciudadanía.









