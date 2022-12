Yo siempre le echo la culpa a los diputados: Cuauhtémoc Blanco

Durante su gira de trabajo por los municipios de Mazatepec y Tetecala, el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló que es culpa de los diputados la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en una oficina alterna de la Entidad Superior de Auditoria de Fiscalización (ESAF), pues aseguró que los diputados señalaron que en dicha casa había papeles de él.

“Yo siempre le echo la culpa a los diputados. Ellos tienen mucho que ver en esto, no me gusta meterme. Hay que respetar los poderes, pero bueno, ahora dicen que estaban cateando porque tenían papeles míos ahí y eso fue manejado por los diputados, mandaron a un reportero para que haga esa pregunta y no se vale”, dijo el Gobernador y agregó: “los diputados piensan que me van a doblegar, nunca lo van a poder hacer”.

Así mismo, hizo señalamientos puntuales sobre los intereses de los diputados que ya fueron presidentes municipales, quienes de acuerdo con lo que dijo, quieren ocultar y limpiar lo que han hecho.

A los y las diputadas que señalo son: Francisco Sánchez Zavala, quien fue presidente municipal de Yecapixtla durante dos periodos consecutivos; el diputado Agustín Alonso Gutiérrez, quien fue dos veces presidente municipal de Yautepec; la diputada Luz Dary Quevedo, quien también fue dos veces presidenta municipal de Tetecala y el diputado Alberto Sánchez, expresidente municipal de Xochitepec.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco, culpa a los diputados sobre el cateo de la Fiscalía Anticorrupción en el inmueble de la av San Juan, al señalar que se trata de los diputados que fueron alcaldes y que tienen cuentas pendientes

El Gobernador asegura que 18 municipios no tienen presupuesto para infraestructura

En cada uno de los tres puntos de la gira del Gobernador, ha reiterado que 15 diputados dejaron sin presupuesto para obras de infraestructura a 18 municipios, ya que asignaron la mayor parte del presupuesto solamente a tres municipios que son: Yecapixtla, Yautepec y Cuernavaca, mientras que, a los municipios de Mazatepec, Coatetelco y Coatlán del Río no les dieron nada y a Miacatlán y Tetecala, les dieron apenas para unos topes.

En entrevista, Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo que aún no ha podido poner la Controversia Constitucional, porque sigue en la espera de que les regresen los documentos, razón por la que ya le ha pedido al Presidente del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala que le envié las observaciones:

“¿A qué horas va a mandar esas observaciones? Hasta la fecha no hemos recibido nada, ya se le hizo un comunicado para que mande las observaciones... las estamos esperando, no sé por qué lo quieren alargar o todavía no tiene nada en concreto, o todavía se están poniendo de acuerdo, porque siempre lo hacen en lo oscurito y nosotros estamos esperando a que nos regresen el paquete económico, para empezar la controversia”, aseguró el Gobernador.

Además agregó que, él está de acuerdo en respetar los presupuestos que se han asignado al poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a la UAEM: “pero lo que no voy a permitir es que a 18 presidentes municipales no les hayan dado nada en obras, ese es mi enojo. La avaricia, la ambición de Agustín Alonso, quien quiere beneficiar a solo unos municipios para 2023".

Por lo que, el Gobernador se pronunció a favor de repartir y beneficiar parejo a los 26 municipios del estado con los 50 millones de pesos: “hay que ser parejos o todos coludos o todos rabones”, finalizó.







