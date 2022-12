Morena Cuernavaca desconoce militancia de Cuauhtémoc Blanco y su equipo

Dentro del Comité Municipal de Cuernavaca del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), desconocen la afiliación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y su hermano, Ulises Bravo Molina al instituto político, a pesar de que, por estatutos el primero al mantener un cargo de alta representación gubernamental es militante.

El comisionado de la Secretaría de Organización de Morena, Arnulfo Montes Cuen informó que dentro del registro electrónico, los antes referidos siguen sin aparecer dentro del mismo, pero mantienen el respaldo de su dirigencia en el país, presidida por Mario Delgado, como integrantes del Comité Estatal.

"Desconozco sí se registró o no, pero el estatuto legal es ser militante, pero mientras no hayan hecho un comité tanto el Gobernador, Cuauhtémoc Blanco y su hermano, Ulises Bravo no aparecen en el registro", insistió Montes Cuen.

De momento, señaló que todos los integrantes del gabinete del gobierno estatal quiénes intentan ser candidatos a la gubernatura por Morelos, tampoco cuentan con un registro de militancia en el instituto político, en caso de pretender la posición o algún otro cargo de representación popular para el año 2024 deberán afiliarse a Morena.

"Nuestro registro del sistema, no aparecen todavía funcionarios del gobierno del estado todavía para ser militantes, pero tienen que hacerlo en el menor tiempo posible porque estamos armando liderazgos en la promoción del voto”, indicó.

Según Montes Cuen al momento en Cuernavaca realizan “miles de afiliaciones, el objetivo es llegar a 40 mil promotores del voto y seguir creciendo, para terminar con el PRI y sus aliados”.

Los nuevos militares, como los llamó, llevan un curso de capacitación: "iniciamos con 50 y hoy serán otros 50 más, así cada día habrá un mayor número, para evitar confusiones de cómo promover el voto y sin violar el marco legal en cuestiones electorales", dijo Montes Cuen.

¿En ese curso debe entrar también el Gobernador?

“Claro, porque también debe saber qué hacer durante la época electoral como autoridad, de evitar cometer los errores e ilegalidades de panistas, priístas y perredistas en el gobierno con el desvío de recursos económicos, materiales y humanos”, contestó.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local