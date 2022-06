Xoxocotla no llegó a un acuerdo con la CFE

Se caen las negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ajustar la deuda de un pozo del Sistema de Agua Potable del municipio indígena de Xoxocotla que asciende a 6.2 millones de pesos, así lo dio a conocer Modesto López López, presidente del Comité de Agua Potable, al dar a conocer que el próximo miércoles 8 de junio, a las 18:30 horas, habrá asamblea de usuarios para buscar alternativas al problema de energía eléctrica.

Al trascender que se ésta convocado a dicha asamblea, El Sol de Cuernavaca buscó a Modesto López López para conocer los términos del convenio con la CFE, dijo: "Estábamos seguros que habían aceptado que la deuda de un pozo era de menos de dos millones de pesos", por lo que abonarían medio millón de pesos con el pago del nuevo convenio, desafortunadamente la CFE no sólo rechazó el tabulador de pagos que se harían para saldar la deuda en tres años y que se le cubriera el 25 por ciento que les prestaría el Ayuntamiento; el jurídico de la CFE argumentó que la deuda es de cuatro millones de pesos de un pozo y que con los ajustes y penalizaciones la deuda de un pozo es de seis millones 200 mil pesos, se negaron a reconocer los periodos que desde el 2020 están sin agua gran parte de la población y el corte definitivo del servicio del último pozo que fue en junio del año pasado.

“Es una deuda impagable y no nos podíamos comprometer a pagar esa suma, no podíamos formar algo que no podemos cumplir”, dijo al reconocer que el pueblo de Xoxocotla ha sufrido de agua durante casi dos años, aguantando la peor crisis este último año pero no van a pagar una deuda con ese monto.

“Les pregunté si había forma de bajar algo la deuda y dijeron que no, y no nos queda más que agradecer la atención por el diálogo, lamentamos que no nos hubieran dicho desde el inicio su postura, a lo mejor no hubiéramos esperado tanto y hubiéramos buscado otras alternativas, porque no se llegó a ningún acuerdo y eso es lo que le vamos a informar a la asamblea”.

Destacó que será en la asamblea de usuarios donde se expondrá el problema y las posibles opciones.

Llega más agua al manantial del manantial Chihuauita y del pozo Acusky

Por fortuna, con las lluvias que ya están cayendo incrementó el nivel del agua de Chihuahuitas, ya se empezaron con los tandeos desde el miércoles de la semana pasada, y a corto plazo se van a dar a los tandeos más largos, que es donde más se padece de agua.

Y también el empresario de Acuasky ya instaló los paneles solares y les ha estado dotando de agua, pero va a cerrar para que puedan llenar y reabrir sus servicios del club: “Llevamos tres días con mayor cantidad de agua y ya se están atendiendo y mandando tandeos, y con el agua del Club Acuasky se va a llevar el depósito para dar agua a los puntos más alejados, por fortuna en Xoxocotla ya tenemos más agua, solo se tendrá que administrar mejor y buscar que llegue a los lugares más castigados, que llevan meses sin gota de agua".









