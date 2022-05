Consumimos más agua de la que nos provee la naturaleza

Estrés hídrico, sequías severas, falta de infraestructura primaria y equipo obsoleto provocan escasez de agua en la mayoría de los municipios de Morelos.

Jaime Juárez, secretario de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), señaló que más del 60 por ciento del territorio nacional se encuentra viviendo el estrés hídrico, que representa un diferencial mucho mayor del agua que se extrae de los acuíferos y fuentes superficiales que la que el ciclo hidrológico tiene capacidad de recuperar.

“Estamos consumiendo más agua de la que nos provee la naturaleza y esto genera estrés hídrico que nos provoca problemas de escasez de agua”, explicó.

Precisó que la falta del líquido también tiene su razón de ser con el cambio climático que provoca situaciones de sequía severa en grandes porciones del territorio nacional. “Y adicionalmente la falta de lluvias provoca que esta situación se agrave, además de la ya obsoleta infraestructura con la que se cuenta en Morelos. Hablamos de que las tuberías que conducen la red de agua potable del estado ya tienen más de 50 años de vida útil".

Esto significa que más del 48 por ciento del agua conducida por estas redes se pierde por fugas, por lo que Morelos está ante un problema multifactorial y una gran demanda de atención no solamente de autoridades, sino también de la ciudadanía para hacer conciencia y un uso racional del recurso hídrico.

Acuíferos sobreexplotados

En Morelos hay cuatro acuíferos ubicados en Cuernavaca, Zacatepec, Yautepec-Cuautla y Axochiapan. “Los dos de la zona oriente presentan una sobreexplotación, o sea que ya no hay posibilidad de ampliar los volúmenes de agua que se extraen de esos acuíferos para el consumo humano, pero la situación se agrava en las zonas altas donde la falta de agua y de una infraestructura también les provoca escasez”.

Las zonas altas de los territorios de los estados son las principales captadoras de agua debido a la flora y bosques con los que cuentan, pues un solo árbol tiene la capacidad de captar en sus copas hasta 200 litros de agua.

“Pero estamos viviendo problemas de reforestación, así como una urbanización que va provocando que las aguas pluviales, que son la principal fuente de abasto, se conduzcan de manera distinta y ahora aumentan su velocidad los pilares y los escurrimientos, por lo que son rápidamente desembocadas en barrancas y ríos, o sea que no están recargando los acuíferos y entonces tenemos que en las zonas altas, que deberían contar con esta agua a través de ollas de captación o presas, embalses o vasos, no se tiene esa infraestructura y todas las aguas se escurren hacia abajo y no son capaces de abastecer a las comunidades”, explicó.

Precisó que municipios como Tlalnepantla, Tetela del Volcán, Hueyapan, Totolapan, Atlatlahucan y Tlayacapan sufren escasez de agua por falta de fuentes primarias de abastecimiento. Mientras que en las zonas bajas como Yecapixtla, Cuautla, Yautepec, Jantetelco, Jonacatepec y Axochiapan también padecen la falta de agua pero por otras razones, como la sequía severa, el rezago en el mantenimiento de pozos y las fuentes primarias.

En el caso de Cuautla, el titular de la Ceagua señaló que está a pocos días de sufrir una grave crisis en el abastecimiento de agua, ya que presenta un severo problema debido a que en la administración pasada se perdieron algunas concesiones para la administración de los pozos.

Además su infraestructura tiene más de 50 años, lo cual también genera que muchos de estos cuenten con fugas y eso supone una pérdida del líquido, por lo que se debe trabajar tanto en la recuperación de las concesiones perdidas como en atender la infraestructura, que no es privativo de Cuautla, sino de la entidad.

Un problema añejo

La escasez del vital líquido en la capital morelense no es un problema actual ni exclusivo de una administración. Y en Cuernavaca hay cerca de 375 mil 992 casas habitadas, de las cuales el 1.1 por ciento no cuenta con agua entubada.

Sin embargo, Cuernavaca tiene poca disponibilidad de agua dentro de los hogares, y lo que agrava la problemática es que solo cierta cantidad puede guardar el agua y conservarla en óptimas condiciones, pues de 114 mil 442 viviendas encuestadas solo el 10.6 por ciento cuenta con un tinaco en su interior, es decir, 12 mil 150 personas están en riesgo por no tener dónde conservar correctamente el agua.

Las cifras publicadas por el Inegi en su último censo 2020 refieren que 98.8 por ciento de las viviendas ocupadas cuentan con agua entubada, y si se hace una comparativa con el censo anterior del 2015 se nota un 4.5 por ciento de aumento.

De las 114 mil 992 viviendas encuestadas, 96 mil 406 adquieren el líquido del servicio público de agua; sin embargo, 4 mil 858 lo obtienen de un pozo comunitario, y de uno particular apenas 564; asimismo, hay más personas que adquieren el agua de una pipa que de un pozo particular, pues al menos un mil 153 viviendas deben adquirir un servicio privado para poder abastecerse del vital líquido.

Según cifras del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), éste opera con apenas un 40 por ciento del agua y más de la mitad del recurso se pierde en fugas, dejando a la población abastecerse con un porcentaje mínimo.

Sin embargo, muchas personas tienen que recurrir a cubrir sus necesidades básicas adquiriendo servicios privados, tomas clandestinas o tomas naturales, pues ese 40 por ciento de agua no alcanza para llegar a todas las colonias.

Desabasto por estiaje

En Jiutepec, según Data México, en 2020 el 0.35 por ciento de su población no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, el 1.31 no contaba con red de suministro de agua y el 0.36 no tenía baño.

Fernando Bahena Vera, director general del Sistema de Agua Potable, dijo que en temporada de estiaje ciertas colonias sufren el abasto del líquido, como son Jiutepec Centro, Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, Vista Hermosa, Calera Chica, Campanario y Esmeralda.

Las colonias Independencia y López Portillo dependen de una fuente de abastecimiento cuya línea de conducción es muy obsoleta, aunado a las condiciones geográficas en las que se ubican, por lo que les envían pipas a los usuarios que están al corriente del pago de su servicio.

Las autoridades argumentaron que no pueden saber cuántas personas del municipio no tienen acceso a un servicio de agua potable, ya que existen varias concesiones; lo único que sí tienen estimado es que por cada toma que atiende el Sistema de Agua Potable de Jiutepec se benefician alrededor de cuatro personas, o sea que multiplicando por el total de registrados se contabilizan 160 mil habitantes.

Porfirio Guerrero Arcos, director general del Sistema de Conservación, Saneamiento y Agua Potable de Temixco, informó que cuentan con un padrón conformado por poco más de 36 mil tomas y según estadísticas del Inegi entre el 97 y 98 por ciento de la población tiene acceso al agua potable a través de una red municipal.

Urge nueva infraestructura

Aceptó que hacen falta ampliaciones de redes de agua y añadió que suelen suscitarse momentos de contingencia o que no pueda llegar el agua a las tomas por robo de cables, como ha sucedido en cinco diferentes ocasiones en diversos pozos; otro factor es que fallen las bombas porque muchas ya tiene varios años de uso y es por ello que se está buscando la manera de renovar los equipos.

Otras fallas se dan por la tubería obsoleta en algunos puntos del municipio, como en las colonias Temixco Centro y Lomas Carril; mientras que la colonia 10 de Abril históricamente ha padecido un servicio deficiente de agua potable originado por el pozo, y en el cual se están llevando acciones para mejorar el tandeo.

Finalmente, informó que una de las zonas donde no han podido brindar un servicio de agua potable es en la colonia Milpillas, asentamiento que se originó a un costado de lo que era el basurero de Tetlama, pues debido a su ubicación y características es imposible gestionar la perforación de un pozo, por lo que no es posible dotar de agua por red a 40 o 50 familias que habitan en dicho lugar.

Mientras tanto, en las zonas sur y sur poniente de Morelos les golpea duro el estiaje, ya que se alcanzan temperaturas que rebasan los 40 grados centígrados.

Agua por tandeo y pipas

Más del 80 por ciento de la población recibe agua por tandeo y en algunos lugares, los más altos, en esta época no les llega, pero hay pueblos sin servicio de agua potable, como Xochicalco y Xoxocotla que se abastecen con pipas. Mientras que en las cabeceras municipales de Jojutla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Zacatepec y Puente de Ixtla hay un abasto regular, en las colonias el servicio es por tandeos.

En Jojutla solo los asentamientos irregulares no tienen servicio de agua potable, mientras que en Zacatepec el director del Sistema de Agua Potable, Jesús Velázquez García, lamentó que recibió una deuda de más de 3.5 millones de pesos con la CFE, misma que agudiza los problemas del abasto del recurso.

A su vez, el edil José Luis Maya advirtió que en esta época bajan los niveles de los pozos, las bombas se calientan y los daños en las redes provocan que se tenga menos presión: “Vamos dando mantenimiento a las bombas y espero que con la llegada de las lluvias esto se compense”.

Marlon Israel Castrejón Vázquez, director del Sistema de Agua Potable de Tlaquiltenango, dijo que los problemas son por el crecimiento poblacional y el mal estado de la red de agua potable. Otro de los problemas es que hay una cantidad exorbitante de tomas clandestinas que, estima, puede llegar a mil, situación por la que también atraviesa Puente de Ixtla, sumado a la alta morosidad de un 30 por ciento de usuarios que arrastran un fuerte rezago en los pagos.

En el surponiente del estado hay dos poblaciones con el nombre de Xochicalco, una pertenece a Miacatlán y otra al municipio indígena de Coatetelco, quienes llevan 50 años pidiendo la construcción de un pozo, ya que la gente se abastece de las aguas del canal de riego “Los Perritos" que llega del Estado de México.

Pero cuando pensamos que un pueblo no puede vivir sin agua estamos equivocados, ya que Xoxocotla lleva padeciendo la falta de servicio desde hace dos años. En Xoxocotla son 6 mil 300 usuario registrados y se estima que hay más de 60 tomas de agua potable clandestinas, producto de la corrupción política de dar tomas a cambio de votos.

Con información de Emireth Cossio, Jessica Arellano y Ofelia Espinoza