Violencia en el noviazgo, una práctica común que pasa desapercibida

De acuerdo con cifras del colectivo feminista Divulvadoras, en Morelos, de enero a agosto de este año se han registrado 57 muertes violentas de mujeres. Las estadísticas colocan a la entidad en los primeros sitios a nivel nacional en el delito de feminicidio.

Tan solo de enero a julio de 2023 el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos apoyó a más de 2 mil 900 mujeres con atención psicológica, asesoría legal, jurídica, trabajo social y acompañamiento.

Te puede interesar: Atienden a 200 mujeres al mes en el Instituto de la Mujer

Ante este escenario y como una medida para prevenir la violencia en contra de las mujeres, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) implementó el programa pulseras de pánico a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), en 2021, mismas que entregan a quienes cuentan con alguna medida de protección emitida por la Fiscalía General del Estado o a integrantes de alguna red de Mujeres Constructoras de Paz. Sin embargo, en Morelos hay menos de 500 pulseras.

Los municipios con mayor número de solicitud son:

Cuernavaca

Cuautla

Jiutepec

Emiliano Zapata

según Anabel Banda Ruiz, directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, Anabel Banda Ruiz.

La violencia contra las mujeres inicia en muchas ocasiones dentro de las relaciones de noviazgo; “las mujeres desde la adolescencia hasta su adultez son más susceptibles y vulnerables a la violencia o a sufrir algún tipo de maltrato y la mayoría de las veces viene de sus parejas”, dice la psicóloga Nathali Estrella Dircio Gutiérrez, integrante del Instituto de la Mujer de Cuernavaca.

algunos comportamientos violentos, como los celos excesivos, pueden confundirse con amor, sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde puede ser complicado identificar ciertos abusos. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Especialistas recomiendan a las mujeres poner mucha atención en las actitudes de sus parejas, pues en muchas ocasiones algunos comportamientos violentos, como los celos excesivos, pueden confundirse con amor, sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde puede ser complicado identificar ciertos abusos.

Local Golpeadores no podrán competir en elecciones de 2024: INE

De acuerdo con Luz Adriana Nava, integrante del Instituto de la Mujer de Cuernavaca, “es importante que las mujeres fortalezcan las redes de apoyo, sobre todo, aquellos que tengan que ver con salud mental”.

Mencionó que una mujer que tenga independencia económica y salud mental estable difícilmente permanecerá en una relación violenta porque estás dos características junto a la información relacionada con la prevención de la violencia son los mejores aliados para combatir las agresiones.

Dircio Gutiérrez afirma que la violencia durante el noviazgo adolescente es más complicada de identificar porque el abuso es sutil y en la mayoría de los casos es gradual. “La pareja tiene que respetar los límites antes establecidos, ser claros con los deseos y planes de vida, son acciones sanas en una relación”, agregó.

¿Cómo sé si estoy en una relación violenta?

Azucena Salazar, activista defensora de las mujeres y psicóloga, asegura que hay tres tipos de violencia que para ella es indispensable no pasar inadvertida:

Psicológica

sexual

Física.

Para la activista un ejercicio sencillo que pueden hacer todas las mujeres que crean estar en una relación violenta es: cuando tengan un momento a solas cerrar los ojos y analizar todas las situaciones que te inquietan, generan dudas o te hacen sentir mal con respecto a tu pareja y de esa manera tratar de identificar la emoción que te generan ciertas actitudes de tu pareja, por ejemplo, miedo, dolor, angustia, ansiedad, etcétera.

Seguridad Violencia de género: Mujer es baleada en Cuernavaca

Si las emociones que te provoca no son positivas, seguramente la mujer deberá contemplar que vive una relación poco sana, según la activista.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

“(Tu pareja) te tiene que hacer sentir valiente, amada, siempre escucharte a ti misma ayuda mucho, yo siempre recomiendo ir a terapia porque es muy duro romper con la violencia, hay veces que vienen desde niñas“, afirma.

Logró salir a tiempo

Gráfico | Eduardo Valverde

Elena tiene 25 años, cuando tenía 19 vivió una relación violenta que llegó incluso a los golpes.

Asegura que, como toda relación cuando inicia, al principio todo iba bien; no pudo identificar las señales de alerta, hasta que llegaron los golpes.

“Me acuerdo que una vez me dijo que era una p*ta porque un compañero me acompañó al trabajo, también me dijo que no le parecía que a mis redes sociales subiera fotos en traje de baño”.

El momento más doloroso ocurrió cuando acudieron a una fiesta en el departamento de su pareja. Él bebió demasiado alcohol, y, aparentemente, consumió algún tipo de droga. Una vez que estaban en la habitación, él intentó tener relaciones con ella, pero se negó y entonces vinieron los golpes.

Local Congreso aprueba medidas más severas contra feminicidas

Los gritos de auxilio permitieron que un joven escuchara y descubriera lo que ocurría al interior de la habitación.

“Preguntó si estaba bien, contesté que no y su compañero de cuarto fue por el duplicado de llaves y entraron por mí; después de eso él se peleó a golpes con sus amigos”.

Elena no denunció por vergüenza con su familia; ellos ya le habían expresado que no les parecía un hombre cariñoso porque frente a ellos solía ser grosero.

Luego de los sucesos, Elena tomó terapia para intentar superar el trago amargo.