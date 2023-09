Víctimas acusan falta del debido proceso en exhumaciones

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Familias Resilientes de Morelos” denunció trabajos irregulares por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), en torno a diversos puntos donde localizaron fosas clandestinas, pues la intervención la hacen sin los protocolos correspondientes, así lo indicó la fundadora del colectivo Tranquilina Hernández Lagunas.



Uno de estos lugares, es un pozo de cerca de 20 metros de profundidad ubicado en la comunidad de Tehuixtla en Jojutla en el que detectaron que el organismo encargado de procurar justicia en la entidad ha exhumado los cuerpos; Además identificaron una carroza fúnebre en el lugar, pero hasta la fecha desconocen el paradero de los cuerpos.



“Hemos estado peleando un pozo, el cual sabemos que medía 20 metros y cuando su servidora fue y se metió a ese pozo estaba un cuerpo ahí, está en Jojutla. Después volvimos a regresar y se encontró una osamenta, posteriormente regresamos con el apoyo de una máquina por la profundidad del pozo, cosa que nos dijeron las autoridades que llegan a revisar el área que este segura y hemos estado sacando cuerpos de aquí”, externó



Agregó que por parte del colectivo registraron que del pozo sacaron dos cuerpos enterrados de forma clandestina en el lugar, pero podrían ser más de los cuales no se sabe su paradero, pues no llegaron al Servicio Médico Forense (Semefo).



“De mi conocimiento dos, del conocimiento de las autoridades pues no dijeron cifras, dijeron ‘ya vengan a tapar esta chingadera’ hasta cuándo vamos a estar sacando cuerpos’”, indicó.

Contó que al retirarse (luego de localizar el segundo cuerpo en la zona) observaron la carroza fúnebre.



“Qué hacía ahí, no sabemos, sólo nos dijeron (los de la carroza) que la Fiscalía siempre les llamaba cuando encontraban cuerpos, entonces ya ni siquiera llegan a periciales, hicimos un comunicado Aquí mismo y llevamos un oficio de petición que hasta la fecha no nos han contestado, justo con estas preguntas”, agregó.



Ante esto pidieron claridad a la Fiscalía de Morelos en torno a estos casos para que estos cuerpos, de haber más, regresen con sus familias.