Vayan a pedir información al Fiscal: Cuauhtémoc Blanco a reporteros

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo lamentó el asesinato de Rogelio Vallejo, hermano de la diputada local Macrina Vallejo y pidió a los reporteros ir a tocar la puerta del Fiscal General de Justicia, Uriel Carmona Gándara para preguntar sobre las líneas de investigación en torno al caso.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Cuestionado por los medios de comunicación, el titular del Ejecutivo Estatal mencionó que le toca a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer este homicidio, dar con los responsables y compartir la información que se tiene.

"A mí encantaría que ustedes (la prensa) fueran a la oficina del fiscal, como yo le dije un día: 'Oye es que me preguntan, necesito que me des información para darle a los medios de comunicación', entonces sí me gustaría que ustedes fueran ahí a tocarle su puerta para que les diga cómo va la investigación de estos casos", mencionó Blanco Bravo.

Blanco Bravo declaró que la única información que tiene sobre este hecho, es que no había amenazas previas que les hayan reportado a los integrantes de la Mesa de Seguridad para la Construcción de Paz Estatal.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco lamentó el asesinato del hermano de la diputada Macrina Vallejo y señaló que ahora le toca a la Fiscalía de Morelos realizar las investigaciones para esclarecer este caso de homicidio y dar con los responsables

📹: Enrique Domínguez pic.twitter.com/Ebs61l7YkS — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) April 18, 2023

El mandatario hizo un enésimo llamado a Carmona Gándara, para esclarecer el hecho acontecido la mañana del lunes 17 de abril con el descubrimiento del cuerpo sin vida de Rogelio, en un camino de terracería de la colonia Las Palmas del poblado de Alpuyeca en Xochitepec; este 18 de abril se confirmó que se trataba del familiar de la servidora pública.

"Eso le toca al fiscal, yo como siempre se los he dicho y ya se lo dije muchas veces al fiscal ojalá y tenga una investigación y que sea pronto", mencionó.

Blanco Bravo lamentó este homicidio y externó sus condolencias para la familia de la diputada morenista, "A la diputada decirle que sentimos mucho lo que está viviendo ella y toda su familia".

Por otro lado, del asesinato de los tres jóvenes originarios de Cuernavaca en Huitzilac, sólo mencionó que reforzarán la seguridad en el municipio.

"Estamos trabajando en eso, se ha hablado con la Guardia Nacional y con Sedena, y vamos a reforzar. Tenemos que mover a los elementos del ejército y la guardia a los diferentes municipios a petición de los presidentes municipales", finalizó Blanco Bravo.









Únete a nuestro canal de YouTube