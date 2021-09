Urióstegui prepara limpieza en SAPAC

El presidente electo de Cuernavaca, Jose Luis Urióstegui, confió que la buena gestión que haga ante la CFE pero más aún el rescate que se vaya hacer de SAPAC va a ayudar a generar las condiciones para evitar tener adeudos como los que se han generado ahora.

"La ineficiencia de SAPAC y malas cobranzas porque hay muchas personas que no pagan y no se les hacen un requerimiento es una serie de factores que abonan a qué SAPAC no tenga recursos suficientes para pagar su día a día".

Adelantó que tendrá que haber una limpia desde arriba hasta abajo.

Y aunque hoy no se ha establecido cuánto pretende CFE, pero no se puede hacer un convenio mientras SAPAC no les garantice el pago mensual de consumo y abone un poco a la deuda.