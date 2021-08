SAPAC es denunciado por corrupción

Es muy probable que este fin de semana se pueda percibir, en algunas colonias de Cuernavaca, un perifoneo incitando a los ciudadanos a no pagar los recibos del agua del SAPAC durante los próximos dos bimestres, es decir, lo que resta del año.

En la Antonio Barona y Patios de la Estación algunos ciudadanos ya decidieron sumarse, luego de varias semanas sin tener un servicio regular de agua debido a que la energía de los pozos fue cortada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Ya estamos hartos que cada Gobierno nos metan en sus problemas, ahora, no es justo que se diga que hay muchas tomas clandestinas, porque ellos lo han permitido. Ahorita estamos convocando a no pagar hasta la siguiente administración y quienes nos quieran cortar el agua de SAPAC, los vamos a obligar a reconectarnos”, dijo Martín Briseño Guerrero, líder de la Barona.





Malos manejos en SAPAC

La crisis financiera que atraviesa SAPAC podría ser consecuencia de malos manejos financieros como lo han advertido algunos analistas e incluso ciudadanos, pero no de ahora, sino desde años atrás, incluso de trienios pasados.

“No tengo bien el número, pero son más de 10 denuncias las que tenemos en contra de SAPAC por diferentes delitos; entre ellos, desvío de recursos en contra de funcionarios actuales y de administraciones pasadas”, dijo Juan Salazar Núñez, fiscal Anticorrupción de Morelos.

Dijo que algunos expedientes datan de hace dos administraciones a partir de la actual y que se siguen integrando todas las averiguaciones para actuar lo más pronto posible.





Cuidan los pozos

En el pozo de la calle Teloloapan de la colonia Teopanzolco, que abastece a esa localidad y Patios de la Estación, día y noche, un grupo de hombres vigila la red de distribución del SAPAC para que personal de la CFE no les vaya a cortar la luz de nueva cuenta.

Uno de los vigías ciudadanos es el señor Godofredo Valle Ortega, quien tiene la encomienda de convocar en grupos de WhatsApp a todos los vecinos en caso de que hubiera una intentona de “bajarles el swich”.

“La pasa aquí todo el tiempo y estamos al pie del cañón. No es fácil, pero aquí estamos en el frío, calor y la lluvia. No es fácil, pero no lo van a lograr, porque estamos al pendiente”.

Los vecinos de la zona les llevan de comer a los voluntarios que acceden a realizar guardias desde el pasado viernes, cuando decidieron reconectarse ellos mismos.





Otro día de manifestaciones.

Este jueves antes de las 9:00 horas, los vecinos de la colonia Carolina, volvieron a bloquear las vialidades debido a que desde hace más de una semana no tienen servicio de agua.

Como eran pocos se ayudaron con neumáticos que fueron colocando en tres frentes; el primero en avenida Álvaro Obregón, luego sobre la calle Nicolas Bravo y por último en el paso hacia el mercado.

Estos vecinos aseguraron que lo único que piden es volver a tener el suministro y afirmaron que para ellos no es viable la propuesta de no pagar los recibos.