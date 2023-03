Urgen PRD Juvenil a visibilizar los casos de acoso escolar

Hace falta visibilizar e informar entre estudiantes qué es el acoso escolar, señaló Ángel Enrique Dupuy Alcántara dirigente de jóvenes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien añadió que otorgan asesoría a alumnos quienes sufran de este problema.

Señaló que en las últimas semanas en Morelos y a nivel nacional ha salido a la luz pública diversas situaciones de acoso o violencia escolar en instituciones de diversos niveles educativos, incluyendo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Hacemos un atento llamado a las personas jóvenes que quieran acercarse a tener esa asesoría para decir qué es lo que yo puedo hacer si es que recibo acoso, porque el acoso es tanto para mujeres como para hombres y la mayor problemática es que inclusive a un nivel de edad desde los cinco hasta 18 años desafortunadamente la mayoría del estudiante sufren acoso en las escuelas”, dijo.

Ángel Enrique Dupuy señaló que estos casos tienen que ver mucho con la cultura, con la falta de un trato adecuado y de respeto entre personas.

Además, señaló que los estudiantes generalmente no identifican que bien acoso, otros no saben a dónde acudir o a quién pedir ayuda, y agregó que a veces la misma cultura machista impiden que los hombres no denuncien por pena.

El líder juvenil del PRD indicó que otro factor es que los estudiantes no tienen la confianza de acercarse con maestros, a los directivos para denunciar el acoso que están sufriendo.

Es por ello que desde el PRD Juvenil brindan asesoría si son víctimas de acoso escolar, e incluso el acompañamiento para denunciar ante las autoridades pertinentes, en casos de mujeres incluso interviene la coordinación estatal de la Organización Nacional de Mujeres, que encabeza Arlette MacPherson Fabián.

En caso de que requieran asesoría, pueden acudir a las oficinas de la dirigencia estatal del PRD, las cuales están ubicadas en la calle Juan N. Álvarez en la colonia El Empleado.