Un festejo que se volvió tragedia para una familia

Un día cualquiera, una fiesta cualquiera, pensó Manolo sobre el pequeño festejo que le realizó a su esposa por su cumpleaños, sin imaginar que su ordinaria vida tendría un cambio en el cual sigue pesando con un gran carga de conciencia, pues de ello derivó la muerte de su madre, un amigo, y la travesía que significó para él padecer Covid-19.

Investigadores de la Academia de Ciencias de Morelos (AcMor) coinciden en que la propagación del virus al interior de las familias representan un gran riesgo, pero se pueden detener a tiempo por medio de la detección temprana y el aislamiento intradomiciliario.

Hace un par de meses, ya pasando navidad, Año Nuevo, Reyes y demás festejos decembrinos, Manolo decidió organizar una fiesta de cumpleaños para su esposa, que cumplió 32 años, todo marchaba bien, invitó solo a “algunos allegados, dos compañeros de trabajo para ser exactos”, y sus respectivas parejas.

Uno de sus compañeros comenzó con síntomas de una “simple” gripe, uno que otro estornudo quizá por el "virus estrés", pero aún así decidió acudir.

“Mi amigo nunca me dijo que se sentía mal, ahí estuvimos todos en una misma mesa por muchas horas tomando algunas cervezas y luego cada quien se fue a su casa; hasta ahí todo tranquilo, eso fue un sábado, para el lunes nos enteramos en el trabajo que no había ido a trabajar porque tenía síntomas y ya posterior nos confirmó su familia que había dado positivo y que había sido hospitalizado grave”.

¿Cuál fue tu impresión al enterarte?, cuestioné.

“Sentí como un escalofrío recorrió mi cuerpo, sentí mucho miedo y preocupación, decidí esperar y repasar por mi mente todo el día de la fiesta, que hice después, me pregunté cómo pudo haber pasado y me negué a que yo me hubiera contagiado, hasta ese día no tenía síntomas, pero a los dos días mi mamá comenzó a tener síntomas ella tenía problemas fuertes de salud, antecedentes de neumonía, tiroides, obesidad y muchas otras enfermedades por lo que comenzó a requerir oxígeno, a los dos días mi mamá perdió la vida a causa del virus que yo mismo le llevé”. Esa misma semana su amigo también murió en el hospital.