Un error, desaparecer Escuelas de Tiempo Completo: PAN

La eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) es un grave error del Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, subrayó Dalila Morales Sandoval, presidenta de el Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos al indicar que serán más de 88 mil estudiantes, tres mil maestros y cerca de 600 planteles los que no podrán acceder a subsidios de infraestructura y equipamiento, así como servicios de ingesta alimentaria en zonas marginadas.

La representación del blanquiazul en la entidad destacó que esta medida representa a todas luces “un fatal retroceso, en el PAN condenamos categóricamente todas las decisiones que van en contra de la ciudadanía, que atentan contra la educación y que pone en riesgo el futuro y porvenir de las niñas y los niños”.

Dalila Morales explicó que este programa iniciado en gobiernos anteriores llegaba a beneficiar a poco más de 3.6 millones de niños y adolescentes en México, y aunque se quiera decir y argumentar que fue creado por un gobierno panista, Morena cierra la puerta a una política pública que buscaba generar las condiciones óptimas para que en zonas vulnerables existiera un plantel educativo digno que atendiera a niños y adolescentes. Lo peor es que no existe otra propuesta que sea mucho mejor o que supere en cuanto a los objetivos lo que pretenden cancelar de un momento a otro sin el análisis ni la revisión adecuada y menos sin consultar de manera seria a los que resultaban beneficiados, como son las familias mexicanas.

De acuerdo a la dirigente estatal panista, su partido, a diferencia de quienes hoy por medio del membrete de Morena, “se mantiene como una oposición responsable que levanta la voz ante las injusticias; no podemos tener una educación de calidad si no ponemos atención en los menores de edad, que la gran mayoría no tienen para comer y el programa era una esperanza de vida para muchas familias que veían en él la posibilidad de mejorar su futuro”.

Cabe destacar que dicho programa era una estrategia educativa encaminada a generar ambientes propicios para mejorar las condiciones de aprendizaje, así como el desarrollo de competencias de los alumnos de las escuelas de educación pública de nivel básico.









