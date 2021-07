Turistas ponen el desorden en Tepoztlán

En las últimas semanas la actividad turística en Tepoztlán se recuperó considerablemente. El Centro del Pueblo Mágico y lugares como la avenida 5 de Mayo o la calle Revolución de 1910 han lucido por ratos abarrotadas de visitantes, principalmente de la Ciudad de México.

Sin embargo, los paseantes nacionales son los que menos acatan las medidas sanitarias contra la Covid-19, pues la mayoría no lleva gel antibacterial, pocas veces guarda la sana distancia y se niega a usar adecuadamente el cubrebocas.

“Tenemos varios problemas porque hay gente que todavía no entiende que estamos en pandemia y que se están elevando mucho los casos aquí en Tepoztlán. Todos los fines de semana se verifica que los negocios cumplan con las medidas y con el uso de cubrebocas obligatorio”, dijo Víctor Antonio León Martínez, coordinador de Protección Civil de esa localidad.

Mencionó que el zócalo de Tepoztlán, que apenas fue abierto hace algunas semanas, volverá a restringirse como una de las medidas que se deben tomar para evitar un mayor número de contagios, aunque durante la tarde de ayer había acceso y adentro se instalaron algunos comerciantes.

Destacó que los filtros sanitarios en los accesos se colocaron solamente durante los fines de semana, pero no se descarta que sean puestos de forma permanente para verificar que todos los visitantes cumplan con llevar la mascarilla.





Prohíben acceso a los cerros

También destacó que gracias a las restricciones que se han tomado por la contingencia, durante este año han sido menos los turistas que se han extraviado en los senderos del Pueblo Mágico, en comparación con el año anterior.

“Hasta la fecha no hemos tenido personas perdidas, tenemos restringidas las subidas en los cerros y hay una restricción los fines de semana. Los lugares que más se visitaban eran el Tepozteco, el cerro del Aire y Los Venaditos”, mencionó el coordinador.

En este sentido, hizo un llamado a los turistas para que no visiten estos lugares ya que no se les permitirá el paso. Y es que en algunos puntos, habitantes de la misma comunidad recorren estos sitios vigilando que los paseantes no exploren las áreas.