Tribunales buscarán acabar con la suspensión de audiencias

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Morelos trabaja para que se dejen de suspender las audiencias en el estado, actualmente por lo menos son cinco los procesos de esta índole los que se cancelan todos los días, es decir, al mes 100 audiencias en la entidad se dejan de celebrar, indicó Luis Jorge Gamboa Olea, presidente del TSJ.

A pesar de que no es un gran avance, el TSJ ha logrado que de siete suspensiones que se registraban al día, hoy haya disminuido a cinco; sin embargo, la intención es que no haya ninguna audiencia pospuesta ya que al no efectuarse este procedimiento judicial se hacen gastos en vano y sobre todo se postergan los tiempos para la aplicación de la justicia.

“Suspender una audiencia consta de varios trámites, desde la citación del ciudadano, movimiento de actuarios, secretarios de acuerdos y el juez”.

Aclaró que lograr la citación de las personas no es fácil y es un proceso arduo. Los procesos que son más interrumpidos son audiencias intermedias, revisiones de cautelares, de formulación y juicio. Todas éstas no se llevan a cabo gracias a la mala citación o por falta de impulso por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Cada audiencia diferida representa un costo para el poder judicial y estar difiriendo cada una de las audiencias por una mala citación, domicilio o nombre, le cuesta al estado, cada audiencia que no se celebra le cuesta al poder judicial alrededor de 400 pesos”, dijo Gamboa, sin embargo los costos pueden ser más tan solo con esa cifra se habla de aproximadamente 40 mil pesos mensuales.

Insistió que al erradicar por completo esta problemática se evitarán pérdidas en gastos humanos y materiales, para permitir que los procesos judiciales no se retrasen más y con ello lograr que se aplique una justicia pronta.

“Estamos tratando de regularizar, estamos haciendo el análisis, se siguen difiriendo al día de hoy muchas audiencias”.

Agregó que dentro de estos casos existen algunos que son en contra de funcionarios y diputados de la legislatura anterior, y el TSJ está en el análisis para determinar cuáles son las jurisdicciones que les competen.

