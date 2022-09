Diputados buscan prohibir las transferencias de recursos: Andrea Gordillo

"Ya con un grupo de 14 diputados trabajando juntos y pensando en el bien de Morelos, la discusión sobre el presupuesto de Morelos para 2023 seguramente llegará a buen término y especialmente se establecerá la prohibición de las transferencias libres de recursos", aseguró a El Sol de Cuernavaca la diputada Andrea Gordillo Vega, quien un día antes de su primer informe de actividades reveló la intención de los legisladores de aprobar, por primera vez en tres años, un ordenamiento para el gasto público del gobierno estatal.



Morelos no cuenta con un presupuesto aprobado desde 2020. En diciembre del año anterior, el enfrentamiento con el Ejecutivo y el choque de fuerzas al interior del Congreso, que continuó incluso en esta legislatura, dejó sin ley de ingresos y presupuesto de egresos al gobierno estatal, lo que ha provocado que se aplique el del 2019, lo que ha provocado que las dependencias y organismos tengan que acudir al Ejecutivo por ampliaciones presupuestales, y sobre todo que se sigan ejerciendo las transferencias libres sin informar a ningún poder sobre el destino real de los recursos públicos.



“Eso se tiene que acabar”, aseguró la diputada, quien anticipó que los acuerdos que se han tejido en el Congreso, en los que participan los 14 diputados que hoy se agrupan como un bloque crítico del Ejecutivo, será posible reorientar el presupuesto hacia los verdaderos problemas del estado y evitar que se siga haciendo un uso discrecional de los recursos.



Gordillo Vega reconoció que tienen contemplado que el gobierno estatal y federal presionarán a los legisladores para romper el bloque y evitar que el proyecto de presupuesto que mande el Ejecutivo y su facultad de hacer transferencias a discreción, se mantengan intactos; sin embargo, la diputada más joven de la actual legislatura confía en que la unidad y el compromiso que asegura tiene su bloque con la sociedad morelense, es suficiente para resistir.



Reconoció que gran parte del armado del bloque, que hoy incluye a cuatro legisladores de la bancada de Morena, fue posible porque el Ejecutivo no cumplió sus compromisos ni con los legisladores ni con la sociedad, lo que ha fortalecido que se perciba la misma realidad desde casi todas las curules, y se entienda bien lo que al estado le hace falta.



La diputada adelantó en la entrevista parte de lo que será su informe de actividades, en que incluye las acciones puramente legislativas, pero también las de gestión y apoyo social: “La gente requiere de todo el apoyo que le podamos dar y los diputados no podemos cegarnos ante ese compromiso”.



Entre las acciones que Gordillo Vega ha realizado para con la ciudadanía y bajo la Comisión de Salud, de la cuál forma parte, dijo que en su primer año ha regalado alrededor de 250 de aparatos para beneficiar la movilidad de las personas con discapacidad, como lo son sillas de ruedas, andaderas, muletas y bastones.



Así cómo la aprobación de la Ley de menstruación digna, la cuál consta de brindar y acercar a todas las mujeres que requieran artículos de higiene menstrual de manera gratuita a través de centros médicos y hospitales, “debemos de quitar el paradigma de la menstruación de las mujeres, así como se regalan productos para la prevención como condones, por ejemplo, también se van a dar los productos de higiene menstrual”, explicó la diputada.



Además del compromiso que Gordillo Vega tiene entorno a la salud de los morelenses, mencionó que el medio ambiente también es algo que les ha ocupado desde el inicio del período, por lo que se reformó la Ley del equilibrio ecológico en materia legislativa, en la cual se le prestó primordial atención al fondo verde, al cual se destinarán 10 pesos de cada vehículo verificado en la entidad, por lo que el consejo ciudadano será quién decida a dónde se destinará el dinero: “Es algo que reclamaban las y los ciudadanos, que el gasto lo tienes que hacer dos o tres veces al año y no ayudaba al objetivo principal que es mitigar los gases en el aire”, mencionó.



El informe de la diputada se llevará a cabo el 28 de septiembre en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca a las 16:00 horas, donde detallará a groso modo las acciones que ha realizado en este año.

