Trabaja el INAH en fosa de Puente

Ayer reanudaron los trabajos entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Fiscalía en la fosa ubicada en el campo El Salado, en el ejido de Puente de Ixtla, lo que retrasó la exhumación y búsqueda de posibles restos humanos.

Para Tranquilina Hernández Lagunas, del colectivo Unión de Familias Resilientes en busca de sus corazones desaparecidos, ha habido omisiones y una serie de irregularidades en el proceso para la exhumación de los restos encontrados el pasado 20 de julio.

Los colectivos advierten de las especulaciones que llevaron a suspender las labores de exhumación el jueves 23 de julio, mientras que la antropóloga física Liliana Torres Sanders, del INAH, respaldó la versión de la Fiscalía de que se trataba de una zona arqueológica y una tumba prehispánica, cuando nunca estuvo en contacto con los 43 fragmentos de restos humanos encontrados en el lugar, aunque después estimó que los restos pudieran tener alrededor de 30 años.

Para Hernández Lagunas este día será determinante en torno al rumbo que tome el caso de Puente de Ixtla, ya que tendría que si los especialistas no pueden determinar a qué periodo pertenecen los restos y si tienen o no relación con los pedazos de cerámica prehispánica, se tendrá que hacer unas pruebas de carbón y especializados para determinar la edad de esos restos óseos encontrados que pueden ser de alguna familia que lleva 25 o 30 años buscándolo.

Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, en torno a la fosa El Salado en Puente de Ixtla, lo que pasó es que la Antropóloga que llego con oficio de colaboración del INAH, el día miércoles (22-julio) no pudo observar físicamente ni los fragmentos de cerámica que se encontraron, ni tampoco pudo observar los restos óseos que se encontraron, ya habían sido embalados, ya estaban cerrando la exhumación y el jueves (23-julio) encuentra dos fragmentos de cerámica y dijo que si encontraba otro más tenía que parar la exhumación y dar aviso, para que el equipo de salvamento arqueológico, entre en el lugar cuando se encontró el tercero y el cuarto y al momento de parar, empezamos a presionar para que no quedara todo en el aire.

“Cuando llega el equipo de salvamento, nos hablaron y dijeron que le correspondería al INAH Morelos y se estuvieron mandando los oficios desde la Comisión de Búsqueda, se moviliza y logran que el arqueólogo del INAH Morelos, pero por la hora solo hiso una inspección ocular, no toco nada, hizo las preguntas y por lo que observó, dijo, que no podía determinar que era un cementerio prehispánico, que se tenía que corroborar”.

Se manifestó empático con las familias de víctimas desaparecidos, queríamos esa certeza y hacemos la intervención buscando darnos certeza, en esa búsqueda, especialmente porque la Fiscalía cuando fue notificada del hallazgo se presenta y dice que van acordonar y hacer el levantamiento, y no lo hizo.

“El hecho de que si hubiésemos encontrado restos prehispánicos o fragmentos eso no era determinante para decir que los restos eran prehispánicos y aún más, cuando había mencionado antropóloga y como no sabíamos que era una víctima o una persona que había sido un nómada, pues quién debía hacer el levantamiento era el médico forense y por eso es que continúa la exhumación por las dos partes, el arqueólogo dirigiendo a la fiscalía y se localizaron más fragmentos óseos que se suman a los 34 que se localizaron”.

Este lunes se van por un montículo “una compañera tenía la inquietud de que de lado izquierdo del lado noroeste, y aunque no es de alta proporción, podrían encontrarse algo, el arqueólogo confirmó que no hay ni una conexión entre el hallazgo de cuerpo y los fragmentos de cerámica, pero las familias de las víctimas queremos certeza de que no hay fosas clandestinas en el lugar.







