[Video] El cubrebocas salva vidas y empleos en Morelos

Desde 1996 la Ortopedia Cuernavaca ubicada en calle Cuesta Veloz, No 119, en la colonia San Cristobal, inició este proyecto de vida de las hermanas Maricarmen Nájera licenciada en órtesis y prótesis y Guadalupe Nájera licenciada en rehabilitación. Sin embargo, como en la mayoría de los negocios, la propagación de coronavirus en Morelos, les dio un giro y comenzaron desde cero.

“Cuando llegó la contingencia para nosotros fue como empezar desde cero, no teníamos pacientes porque nadie salía, y con ello el compromiso de seguir manteniendo la empresa, y eso incluía el salario de los trabajadores”, dijo Maricarmen.

En los primeros días del mes de marzo cuando ya iniciaba la contingencia en Morelos, la mayor preocupación que tuvo Carmen fue el cómo iba a salir adelante y solventar esos gastos, pues son 6 personas quienes laboran en las Ortopedias.

Me puse a ver videos de China, de cómo se protegían en ese lugar ya que ahí fue el inicio de este virus, vi que ya comenzaba el desabasto de cubrebocas, y de ahí surgió la idea de confeccionarlos porque sabía que la pandemia también iba a llegar al estado.

Los cubrebocas están hechos con hechos con filtro de polipropileno, un clip ajustador de nariz es ecológico, resistente, lavable con una duración de tres meses lavándolo todos los días. Además, cuentan con cubrebocas KN95, termómetro infrarrojo, oxímetro, overoles y gel antibacterial.

Gracias a la elaboración de éste, en la ortopedia lograron cubrir los gastos de la empresa y el sueldo de los seis trabajadores.

Con ayuda de tutoriales profesionales, Maricarmen capacitó a su personal, hicieron los moldes y adquirieron los insumos para su creación.

“Los primeros meses de pandemia en Morelos que fueron los más difíciles hicimos cubrebocas, a través de nuestra página de Facebook los pusimos a la venta, para pagar los sueldos y por otro lado estábamos felices porque estamos haciendo algo para protegernos ante el coronavirus”.

La ganancia fue poca, pero al final los resultados fueron liberar los gastos para sobrevivir ese tiempo ya que los trabajadores de la ortopedia se sostenían con los ingresos que dejaban las terapias y la venta de productos ortopédicos.

“Todos mis trabajadores son como de mi familia, y despedir a alguien era algo que no podía hacer. Los primeros meses se les pagó el sueldo completo, y después lo que hice fue una compensación, bajar el Tiempo de sus horarios con sueldo reducido y tomando las medidas sanitarias”.

La pandemia, comenta Maricarmen dejó una reducción del 90% en sus ventas, pero los cubrebocas llegaron a levantar un poco el negocio, pues a inicios de marzo comenzaron con la fabricación de éstos con moldes son similares a los de China y Europa.

Con el paso del tiempo fueron innovando los diseños de los cubrebocas ya que varios de sus clientes querían combinar con su outfit y a un par de meses de iniciar el mes patrio, han comenzado a elaborar diseños típicos. Hay modelos para toda la familia.



Por otro lado, los pacientes de fisioterapia que requerían terapia al inicio de la pandemia se les atendió exclusivamente con todas las medidas sanitarias, pues no podían interrumpir su tratamiento. “En otros casos nosotros acudimos a su domicilio para atenderlos”.

Cabe señalar que con el paso del tiempo antes de la pandemia el negocio fue creciendo lo que implicó el requerimiento de más productos, espacio y sobre todo personal, por lo que decidieron abrir otra sucursal llamada Ortopedia Chavitos ubicada en Domingo Diez No 203, la cual está enfocada a ortopedia y rehabilitación desde hace 20 años.

“Esta pandemia nos enseñó que no podemos permanecer planos debemos innovarnos, ver la manera de ser creativos, no enfocaremos en el problema sino cómo solucionarlo, hubo momentos donde me preocupé, pero eso me ayudó a ser más creativa y tener más visión. Tenemos que planificar y estar preparados para enfrentar la contingencia”, finalizó Maricarmen Nájera.





Información:

Ubicación: Calle Cuesta Veloz, No 119, en la colonia San Cristobal Teléfono: 7773137173 Facebook: Ortopedia Cuernavaca y Ortopedia Chavitos

MATERIALES

Filtro de polipropileno

Triple capa

Ajustador de nariz

Ecológico

Función del cubrebocas

De acuerdo con epidemiólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el uso del cubrebocas ayuda a prevenir la propagación del Covid-19 y otros virus, ya que es el nuevo paradigma de conciencia social.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señala ante la “nueva normalidad” el uso de cubrebocas será una medida de higiene así como la sana distancia.

Cómo se usa

Debe cubrir nariz y boca para evitar contagios por enfermedades respiratorias

Hay que lavarse las manos con agua y jabón antes de colocarlos y después de retirarlos, si no es posible, se puede utilizar gel antibacterial

Si se utiliza de forma intermitente, por un par de horas y se retira

Lo ideal es mantenerlos en bolsas de papel, nunca de plástico porque generan humedad

No debes ponerles alcohol ni alguna sustancia para eliminar microorganismos porque se humedecen y en ese momento pierden la efectividad

El momento ideal para utilizar los cubrebocas estándar es cuando vamos a estar en lugares con alta concentración de personas

El Dato

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el mes de junio en Morelos se han perdido más de mil 500 empleos formales.

En lo que va de la pandemia 83 mil 311 empleos se perdieron a nivel nacional.

El IMSS reportó que en mayo la cifra de desempleo fue mayor a junio.

Coronavirus en Morelos

La entidad se encuentra en semáforo naranja, con un registro de más de tres mil casos positivos de covid-19 y más de 800 defunciones por este virus.

Los municipios de Cuernavaca y Cuautla son los que encabezan la lista con mayor número de casos de coronavirus.