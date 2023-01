Toman caseta para exigir la localización de dos funcionarios en Puente de Ixtla

Habitantes de Puente de Ixtla tomaron la caseta de peaje “Francisco Velazco Duran” del municipio, en demanda de encontrar con vida a Nicéforo Flores González, regidor del Ayuntamiento de Puente de Ixtla y a Uriel Mejía Landa, funcionario municipal.

De acuerdo con los amigos y familiares de los dos funcionarios desaparecidos, se trata de una manifestación pacífica, con el objeto de sensibilizar a la población sobre lo que ocurre en esta zona de la entidad, pero también para exigir a las autoridades del estado que tomen cartas en el asunto y brinden el apoyo necesario para dar con el paradero de Uriel Mejía y Nicéforo Flores.

En voz de Edgar Osorio Mújica, hicieron un llamado al Gobierno del estado para que destinen elementos policiacos en apoyo a la búsqueda que llevan las familias, esto al cumplirse este viernes cuatro días de su desaparición.

Hasta el momento, as autoridades sólo han dicho que están trabajando de forma coordinada la Fiscalía y la Policía Estatal, pero no les han brindado más información a las familias.

“Sabemos que en el estado se está viviendo una ola de inseguridad y violencia y que la fiscalía puede ser que no tenga los elementos necesarios, por eso necesitamos que el Gobernador se sensibilice, que apoye a las familias en la búsqueda”, dijo Osorio Mújica.

¿Qué se sabe sobre el caso?

Lo último que se sabe de los dos funcionarios públicos es que salieron a las 15:15 horas del Ayuntamiento, el pasado 10 de enero, y que abordaron una camioneta.

Los habitantes indicaron que nadie de sus familiares saben si tenían algún conflicto, problema o que fueran víctimas de alguna amenazas.

“Los conocemos, son personas que siempre han ayudado, Uriel Mejía Landa fue candidato del PRD, es una persona con principios que no ha hecho más que ayudar y nunca nos comentó que tuviera problemas”.

Cabe destacar que la tarde de este viernes 13 de enero, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelos, Sergio Prado Alemán, también demandó a la Fiscalía General del Estado localizar “lo más pronto posible” a sus compañeros militantes del instituto político.

“Hacemos un llamando a nuestras autoridades para que se esclarezca la desaparición de nuestros compañeros, Nicéforo Flores, regidor de Bienestar Social y nuestro ex candidato a la presidencia municipal en Puente de Ixtla, Uriel Mejía Landa; exigimos su aparición con vida, no se sabe nada de ellos desde el día que se dio la desaparición y no hay más información”, afirmó.







