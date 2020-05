Temen morelenses al virus y reprueban al gobierno

El 75 por ciento de los morelenses tienen miedo de que alguien en su familia muera a causa del Covid-19, y el 59 por ciento no confía nada en las acciones emprendidas por el gobierno estatal para frenar el crecimiento de los contagios, según reporta el segundo Atlas de Opinión Covid 19 de Campaigns & Elections Research, cuya encuesta coloca al gobierno de Morelos como el peor evaluado de la República en materia de combate a la pandemia.

De acuerdo con el estudio, el 95 por ciento de los morelenses encuestados teme mucho (68 por ciento) o algo (27 por ciento) de que alguien de su familia se contagie de Covid-19; mientras que el 65 por ciento considera que se está cerca o muy cerca de encontrar una vacuna contra el padecimiento.

En materia de acciones preventivas contra el virus, la mayoría de los morelenses las conoce y aplica; lavarse las manos constantemente es conocida por el total de los morelenses encuestados y aplicada mucho o poco por el 98 por ciento; no saludar de mano o beso es aplicada por el 93 por ciento, aunque el 97 por ciento sabe de ella; no asistir a eventos públicos es conocida por 96 por ciento, y la aplica el 97 por ciento; la totalidad de los encuestados sabe del uso de gel antibacterial, pero sólo el 96 por ciento la aplica; no asistir a tiendas o restaurantes es conocida también por el 100 por ciento, y el 97 por ciento la aplica. El uso de cubrebocas es conocido por el 95 por ciento y la aplica el 89 por ciento; mientras que el aislamiento es conocido también por la totalidad de los encuestados, pero sólo el 78 por ciento la aplica.

Respecto a los síntomas del padecimiento, tos, dolor de cabeza, fiebre, malestar corporal y dificultad para respirar, los morelenses también muestran índices de conocimiento de entre 93 y 96 por ciento. En caso de tener los síntomas, el 40 por ciento de los encuestados se aislaría como primera medida, 29 por ciento acudiría al médico; 16 por ciento llamaría al 911 y 13 por ciento avisaría a su familia.

La encuesta refleja también que el 40 por ciento de los morelenses culpa al gobierno del avance de la enfermedad, 38 por ciento a las personas que viajan y 18 por ciento a los extranjeros; el 59 por ciento considera que la mayor afectación que provocará la pandemia es la económica y el 26 por ciento que será sobre el empleo. La mitad de los encuestados aseguran que la pandemia tendrá en las muertes su mayor afectación, mientras que el 26 por ciento considera que la mayor afectación será la crisis económica, y el 16 por ciento refiere como principal afectación el cierre de negocios.

La televisión, con 53 por ciento y la internet, 44 por ciento, son las principales fuentes de información sobre el padecimiento utilizadas por la gente.

El 85 por ciento de los encuestados considera que es el gobierno federal quien más hace para evitar la extensión de los contagios, mientras que sólo el 15 por ciento considera que es el gobierno estatal; mientras que el 59 por ciento considera que la cuarentena es la medida que la autoridad debiera tomar para frenar el padecimiento, mientras que el 34 por ciento se pronuncia a favor del toque de queda. El 58 por ciento de los encuestados confía mucho en el manejo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la crisis, mientras que sólo el 19 por ciento confía mucho en las acciones de Cuauhtémoc Blanco para frenar el padecimiento.

Con estos datos, reporta C&E Research, el respaldo para Cuauhtémoc Blanco resulta el más bajo de la nación, con 18.7 por ciento. En contraste, el gobernador mejor evaluado en la encuesta es Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, con 69.4 por ciento de respaldo.

El ranking es consistente con el emitido esta misma semana por Consulta Mitofsky, que ubica a Cuauhtémoc Blanco también en último lugar con apenas 16.5 por ciento de respaldo ciudadano.