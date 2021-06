Tardía, la atención a saqueos de escuelas

Aproximadamente 200 escuelas públicas fueron robadas en los últimos meses, informó el titular del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz. Refirió que respecto a la situación física de los planteles, las casi mil 800 escuelas de educación básica en el sector público se evalúan en tres modalidades: las que se encuentran en óptimas condiciones para el regreso presencial de los alumnos el próximo mes de agosto, otras que tiene daños menores, y un tercer grupo las que reportan daños mayores en infraestructura.

Que para el caso estas últimas no estarán disponibles para albergar a los alumnos si las condiciones epidemiológicas permiten iniciar el ciclo escolar 2021-2022 desde las aulas físicas y no en la virtualidad.

“Tenemos en su mayoría las que están en óptimas condiciones de listas para recibir a los alumnos; tenemos otras que fueron robadas la cuales son 200 en todo el estado de Morelos, a las cuales les robaron desde tubos de cobre, depósitos de agua, butacas es decir que tiene problemas menores y que el IEBEM están en las condiciones para repararlas ahora en el receso escolar ”.

En el caso de “las menos” tendrán que tener una intervención mayor “recuerda que tenemos un rezago importante en mantenimiento de escuelas, que tienen daños estructurales mayores como son goteras grandes, que se trasminan, y ese si vamos a pedir al Instituto de Infraestructura Educativa que intervenga.

Confía en que sean atendidas durante el receso escolar de julio-agosto con la intención de que una vez que los estudiantes vuelvan a las aulas de manera paulatina, lo hagan en planteles que les garanticen seguridad.

Destacó que los padres de familia que hayan decidido no enviar a sus hijos e hijas a las escuelas consideradas como parte del programa piloto de regreso a clases presenciales deben tener en claro que, dado que es voluntario, esta decisión no tendrá ninguna repercusión en el ciclo escolar, puntualizó el director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, por lo que los llamó a la calma ya darle seguimiento al plan de aprendiza desde casa.

“Decirles a los padres que hay absoluta libertad para que decidan enviar a sus hijos o no, no es obligatorio, estamos trabajando en un sistema mixto a distancia y presencial por lo que no hay problema, el programa es para atender la parte emociona del niño y la niña y los adolescentes ”.

Tras cumplido con el 80 por ciento de la asistencia de los alumnos en el nivel preescolar, primaria y un 100 por ciento de la asistencia en secundaria, según lo programado para dicha estrategia en el primer día, agregó que para este segundo día de la jornada escolar el plan marcha sin incidentes.