Solo hay intención y no acciones para limpiar el centro de Cuernavaca: Eduardo Peimbert

Pese a que el ayuntamiento de Cuernavaca ya inició con el retiro de publicidad y anuncios en paredes y postes en la vía pública, Eduardo Peimbert, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos Pro Centro Histórico de Cuernavaca, indicó que la imagen del centro no ha mejorado porque no ve ningún cambio. Sin embargo, reconoció que la intención de las autoridades municipales es buena, pero le falta "poner mano dura" en cuanto a la sanción.

"Nada mas percibimos la buena intención de mantener un poco limpio, lamentablemente los anuncios siguen como siempre por falta de vigilancia".

Peimbert compartió que una vez que se hace el retiro de esta propaganda y anuncios, nuevas personas llegan a pegar cartulinas y publicidad nueva, manifestó que muchos de los anuncios prometen empleos y préstamos personales engañosos que no cumplen con lo que los carteles prometen.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Opinó que para terminar con esta problemática que mancha la imagen de la ciudad y genera basura en exceso, se aplique la sanción que dicta la Fiscalía Ambiental, de lo contrario Eduardo Peimbert considera que esta práctica no se van a detener.

En este sentido, el líder de comerciantes en el centro histórico pidió a la autoridad cumplir con el compromiso que adquirieron para que la ciudadanía no tenga otra alternativa más que cumplir con las normas que se establezcan.

Local Enorme susto: se levantó el suelo en la Plaza de Armas

"Mientras no se apliquen las sanciones va a seguir el desorden y si no hay quien vigile va a seguir el desorden, y sí tampoco hay un programa coordinado entre autoridades y ciudadanía, no habrá orden", concluyó.

Durante la primera quincena del mes de mayo del 2023 Gerardo Abarca Peña, director de Servicios Públicos de Cuernavaca, dio a conocer que el ayuntamiento de la capital y la Fiscalía Ambiental y Normatividad, comenzaron a retirar anuncios de la vía pública en Cuernavaca, sobre todo en paredes, árboles y postes, pues es lo que le compete al municipio.

Pegar publicidad en la vía pública es un delito que tiene una sanción económica que cuesta alrededor de cinco mil pesos, pues está prohibido usar estos espacios públicos para publicitar cualquier ideología, servicio o producto.