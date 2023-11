Síndica de Emiliano Zapata acusa violencia política

La síndica municipal de Emiliano Zapata, Abril Medina Rabadán refirió que es objeto de violencia política por parte del alcalde panista Sergio Alba Esquivel, a raíz de exhibir las irregularidades que se cometen en la administración municipal.

La funcionaria participó en el evento “Canta por la igualdad y expo artesanal” que organizó la diputada Tania Valentina Rodríguez, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género.

En el evento expuso que el no votar por algunas de las propuestas del edil la volvió en blanco de sus agresiones, “me tiene bloqueada de algunas áreas del Ayuntamiento”.

Aunque su salario no fue retenido y aún es invitada a las sesiones de cabildo, los directivos de las áreas del Ayuntamiento no le brindan información, no responden sus llamadas y ponen trabas para que no pueda apoyar a la ciudadanía.

Medina Rabadán también denunció que en los cabildos esconden información sobre los puntos en los que el alcalde panis requiere aprobación, y citó como ejemplo la reciente compra de un predio por el cual exigen firmas ante la Notaría Pública cuando no existe un avalúo.

“Yo no voy a firmar hasta en tanto no esté legalmente esa información en la notaría", sentenció.

Finalmente, la síndica compartió que ya busca asesoría legal para presentar las denuncias correspondientes.