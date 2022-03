Siguen denuncias de violencia vicaria en el Tribunal Superior de Justicia

En un lapso de dos años, Nayeli solo ha podido ver a su bebé en solo seis ocasiones debido a que un juzgado familiar en Morelos, presuntamente le restringió las visitas luego de que su expareja la denunció por abandono, sin embargo, ella está haciendo todo lo posible a su alcance para ampliar las convivencias con el pequeño, así como volver a tener la guardia y custodia de “Marianito”.

Afirmó que sufre violencia vicaria y que tiene “dos años en la lucha de mi hijo desde el 19 febrero 2020, ya que ese día cuando fui a la guardería por mi hijo su papá ya lo había sustraído y a partir de ahí comienza todo este proceso legal ya que su papá me denunció por un supuesto abandono que según yo tuve hacía mi hijo lo cual es mentira porque ya no pudimos acreditar con varias pruebas que no fue así”, aseveró.

En esa ocasión pasó ocho meses sin poder verlo, pues la pandemia también influyó para que la espera se alargara todo ese tiempo, pues los contagios provocaron que los juzgados familiares estuvieran cerrados y que, como su caso, muchos otros tuvieran que esperar.

“Le tuve que venir a llorar a la juez Alicia Sotelo García, para suplicarle que me dejara ver a mi bebé. Por esta ocasión lo único que me concedió fue, en un solo día, una sola hora visitar a mi bebé el 15 de octubre del 2020. Fue después de ocho meses, parece entonces mi bebé ya caminaba Y bueno en este lapso de dos años, en la lucha que he tenido por mi hijo, solamente lo he podido ver en seis ocasiones”, aseguró.

Sin embargo, con el objetivo de mantener el vínculo entre madre e hijo, este viernes por la mañana a primera hora encabezó una protesta en la explanada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para demandar que las autoridades de este órgano analicen el caso a profundidad con el fin de que se esclarezca.

Dijo que “a veces lo he visto por video llamada y ahorita ya entró al colegio, ya convive con maestros, con sus compañeritos y siempre ha estado conviviendo con gente externa, con amigos de su papá incluso y yo soy la única que no he podido convivir con mi bebé a pesar de que he promovido muchas veces que se me permita verlo, pero las jueces no lo han hecho”.

También denunció que constantemente ha sufrido cambio de jueces y esto provoca que tenga que empezar “de cero” prologando el tiempo para que el asunto jurídico se resuelva. Tras la protesta de ella fue recibida por el presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz y la propia jueza, Alicia para analizar el caso y permitirle esas anheladas convivencias.