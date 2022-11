Seguirán prohibidas las transferencias en el presupuesto

Legisladores locales están abiertos al diálogo con el Poder Ejecutivo estatal, pero en el tema de la cancelación de las libres transferencias de recursos económicos no hay marcha atrás, así lo señaló el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Agustín Alonso Gutiérrez.

Informó que, la noche del lunes 28 de noviembre sostuvo un diálogo con sus compañeros legisladores, ya que uno de los operadores políticos del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, les hizo una invitación a poder generar una reunión y discutir el tema de las observaciones hechas al Paquete Económico 2023 que aprobaron en el mes de octubre.

“Nosotros mostramos la disponibilidad de entre el miércoles y jueves de podernos reunir... queremos que sea la reunión con el gobernador, no con asesores, no con gente externa porque no podemos llegar acuerdos”, dijo Alonso Gutiérrez.

Quien indicó que, existe la disponibilidad de una reunión de ambas partes, pero aún no se define una fecha en concreto, ni un lugar.

"La agenda a tratar es amplia, no solo en el tema del fondo de infraestructura para municipios", advirtió Alonso Gutiérrez, además de señalar que, en el caso de la desaparición de las libres transferencias del Paquete Presupuestal 2023, no hay marcha atrás.

Por su parte, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Francisco Erik Sánchez Zavala indicó que, en caso de que el Ejecutivo local decida interponer una controversia constitucional en contra del Paquete Económico 2023, estará en todo su derecho.

Finalmente, Sánchez Zavala recordó que este miércoles 30 de noviembre habrá sesión ordinaria en el pleno, donde se espera tratar el tema de las observaciones que hizo el Ejecutivo estatal.

Previo a la reunión con alcaldes, el diputado Agustín Alonso, señaló que fueron contactados por un operador político del gobernador y respondieron tener disposición para dialogar pero aclaró que en el tema de las libres transferencias no hay marcha atrás

📹: @JESS_ARELLANO pic.twitter.com/4jAFe7VGqG — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) November 29, 2022









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!