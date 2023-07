Sedatu rehabilitará 24 unidades deportivas en Morelos

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizará la rehabilitación de 24 unidades deportivas en igual número de municipios de Morelos, así lo informó Glenda Argüelles Rodríguez, titular de la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacio Público de la dependencia federal.

El anuncio se realizó este viernes 28 de julio en Palacio de Gobierno con la presencia del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo e integrantes de su gabinete, como el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo y la titular de la Secretaría de Administración, Sandra Anaya Villegas.

Argüelles Rodríguez informó que se invertirán alrededor de 775 millones de pesos para rescatar estos espacios. La rehabilitación de dichos espacios públicos se planean terminar en un tiempo máximo de entre seis y siete meses.

"Son 24 municipios que firmarán el convenio de colaboración que fija las acciones que vamos a realizar los tres órdenes de gobierno, únicamente de canchas deportivas", informó la funcionaria federal.

Cuernavaca no participará en la rehabilitación

Argüelles Rodríguez indicó que Cuernavaca no estará incluido dentro de este paquete de rehabilitaciones: "No (está incluido Cuernavaca), únicamente son los municipios que no recibieron un proyecto durante la administración de 2019".

Sin embargo, dijo que la capital morelense será considerada en otros proyectos, lo que convertirá a Morelos como el primer estado donde cada localidad será beneficiada por el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).

"El convenio que suscribimos hoy, tiene por objeto coordinar acciones para contar con espacios deportivos, que estoy segura, serán semillero del talento morelense", mencionó Argüelles Rodríguez.