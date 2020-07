Se pronuncian abogados por la reactivación del Poder Judicial

Abogados independientes y de colectivos de Abogadas y Abogados Progresistas se manifestaron esta mañana a partir de las 11:00 horas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia para exigir ser atendidos con el presidente de este tribunal, Rubén Jasso Díaz, para acordar estrategias conjuntas que permitan reactivar la impartición de la justicia y se deje de afectar a la ciudadanía y a los mismos litigantes, además de que reanuden actividades el día tres de agosto y no se vayan de vacaciones y por ética busquen la forma de adecuar dichas prestaciones laborales para beneficio de la sociedad.

Valerio Maldonado, Yesica Vargas y Ángela Díaz de la Unión de Abogados Independientes, que dijeron representar a abogados de todos los distritos judiciales, señalaron que la afectación por la inactividad del TSJ es en todas las materias, civil, mercantil penal y lo administrativo, pero agregaron que no solo los abogados se ven afectados sino la ciudadanía porque al no haber justicia todos los justiciables se quedan sin solución pacífica y conforme a derecho de su problema.

Por ello, exigieron tener una entrevista con el magistrado presidente, Rubén Jasso, para que les diera una explicación y una respuesta, sobre el pliego petitorio que con propuestas y sugerencias con anticipación le hicieron llegar, y porque aseguraron que "solo disfraza respuestas" e insistieron:





Queremos que nos diga porque otros estados de la República ya están operando a un 30 a 40 por ciento de su capacidad y en Morelos no pasamos del portal de citas; ya queremos la reapertura para bien de la sociedad





Exigieron que respetando y cumpliendo con todas las medidas sanitarias que se abriera un buzón para que la gente mayor pueda ir y depositar su demanda; que todo el personal de los juzgados estuviera laborando, porque no están laborando y no están trabajando ni con las medidas sanitarias; que trabajaran a puerta abierta al público con todas las medidas sanitarias, insistieron y que a puerta cerrada se tomen los acuerdos y sentencias y demás para que la administración no se parara.

Pero destacaron que desafortunadamente en una sesión de pleno que tuvo el TSJ los magistrados se vieron más preocupados que por su periodo vacacional que por la impartición de justicia, por lo que insistieron en que dejen a un lado, por el momento sus prestaciones o que busquen la forma de adecuar dichas prestaciones laborales para beneficio de la sociedad, pero que el 3 de agosto se pongan a trabajar.

En este punto coincidieron con el Colectivo de Abogados y Abogadas Progresistas del estado en el que participan Octavio Rogelio Ocampo Ontiveros, María Teresa Erazo Chavira, Marco Aurelio Palma y Héctor Ruvalcaba entre otros, quienes presentaron un pliego petitorio que anunciaron se haría llegar además del TSJ, al Poder Legislativo y Judicial, que contiene diez puntos como son la exigencia de la Reanudación de las sesiones, virtuales o presenciales de cada una de las salas para resolver todos los recursos pendientes; que de manera emergente y mientras dure la pandemia que se efectúen las notificaciones de las resoluciones judiciales por correo electrónico; que se practiquen y desahoguen las diligencias y audiencias mediante el sistema de videoconferencias; el establecimiento de puentes de comunicación y colaboración con universidades para desarrollar una plataforma tecnológica que permita contar con un sistema Integral de Consulta de Expedientes Judiciales.

Además como punto cinco demandaron planear, programar y presupuestar con cargo al Fondo Auxiliar de Administración de Justicia, las partidas presupuestales necesarias para hacer frente al pago de compromisos por la implementación de dicha plataforma; publicar en el Boletín Judicial los acuerdos y resoluciones que se dicten en los juicios; plantear reformas legislativas y proyectos con iniciativa de ley para incluir en las legislaciones procesales y estatales el juicio en línea: publicar el calendario de sesiones de las salas en la página del Boletín Judicial; que cada Juzgado publique en la página de dicho boletín las audiencias a desarrollarse y Celebrar convenios interinstitucionales con el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para desarrollar el sistema integral de consulta de expedientes judiciales.

Todo ello, recalcaron los Abogados Progresistas, porque la justicia no es un asunto menor y es sumamente vital en un estado de derecho, e insistieron en el llamado a la conciencia de los funcionarios encargados de impartir justicia para que, por ética, congruencia y solidaridad, suspendan su respectivo "periodo vacacional", ya que "no vemos condiciones para el goce y disfrute de ese tiempo de descansos ante las actuales circunstancias de crisis sanitaria", esto luego de que afirmaron el acceso a la justicia ha sido suspendido en perjuicio del pueblo y de la sociedad.