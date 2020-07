Abogados de la región oriente exigen volver a sus trabajos

La justicia en el estado de Morelos se encuentra parada, indicada Yesica Vargas, representante de los abogados litigantes de la región oriente, quien señaló que pese a las manifestaciones hechas por abogados a nivel estatal aún no tienen fecha de cuándo podrán reabrir los juzgados, lo que pone en riesgo millas de trámites

Yesica Vargas, representante de los abogados litigantes de la zona orientación específica que este martes abogados de todo el estado de Morelos se manifestó en el municipio de Cuernavaca para exigir se abran ya los juzgados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, pues reiteró que Es de vital importancia que se pueda dar continuidad a millas de trámites y solicitudes que derivado de la pandemia han sido pospuestas

Presentador un escrito de seis hojas donde hemos tenido varias propuestas para poder iniciar un trabajo, pues Morelos se encuentra ya en semáforo naranja; sin embargo, no recibieron respuesta concreta, por lo tanto no tienen fecha probable.

"No accedemos a ninguna de nuestras propuestas, dicen que están trabajando pero nosotros no vemos ningún trabajo de su parte, no hay avance de nada y por el contrario muchos trámites se están rezagando".

Señaló que aunque hay guardias en los diferentes tribunales y se abrió un portal para que se presenten las demandas, esto no les garantiza que la demanda se haya aceptado.

Vargas señaladas en todo el estado de Morelos son más de 10 mil abogados que están siendo afectados, incluso algunos de ellos han tenido que cerrar sus desesperaciones o correr a las personas que directa o indirectamente trabajaban con ellos como auxiliares, gestores, pasantes, hasta personas que se encargan del aseo de los despachos.

