Se incrementan en Jojutla los incendios en zona urbana

El Coordinador Estatal de Protección Civil del Estado (PC) Enrique Clement Gallardo, reconoció que en estos primeros meses del año 2022, se han incrementado los accidentes en la zona urbana, predios, casas y negocios, principalmente con aquellos que tienen que ver con incendios.

Luego de advertir que los incendios que se han atendido, tanto en predios baldíos, establecimientos en donde en su mayoría son descuidos o accidentes lo que ocasiona la propagación de fuego, especialmente cuando tratan de quemar basura.

Expuso que era necesario que cualquier actividad relacionada con quema debe de solicitarse el apoyo de Protección Civil, para evitar situaciones lamentables que se salen de control.

Recordó que ya en la temporada de altas temperaturas, se espera que en las próximas semanas pudieran incrementarse los incendios, principalmente en zonas agrícolas y pastizales; por lo que, exhortó a los habitantes a mantener las precauciones.

Hizo hincapié en la preparación para enfrenar los incendios de pastizales y los incendios de terrenos baldíos, pero se han elevado los incendios domésticos urbanos, no solo en algunos establecimientos, o en comercios, también en vividas, aunque no pudo compartir las cifras por no tenerlas a la mano.

Cabe destacar que esta semana se llevó a cabo taller de capacitación de combate de los incendios forestales y de pastizales y llevaron a cabo una serie de prácticas.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Al respecto Miguel Ángel Olvera Torres, Director de PC en Jojutla dio a conocer que este día se llevó una práctica de una quema controlada, con el apoyo de Conafor, en coordinación con todas las personas que de los 12 municipios que tomaron el curso que se llevó teniendo como sede el municipio de Jojutla, pero el control de estos incendios se combate en forma muy diferente a los que ocurren en la zona urbana.

Hugo Martínez Morales, director de protección ambiental y desarrollo sustentable, hizo hincapié que es precisamente en los meses de Febrero a Mayo cuando más se generan los incendios forestales y de pastizales, dijo al reconocer que los elementos de PC de Jojutla con el comandante Miguel están dando respuesta y rapidez, pero se pueden prevenir si las personas evitan arrojar las colillas de cigarros, la quema de basura sin control, las hagan fogatas en el campo, y dejar embaces de cristal o de vidrio.

