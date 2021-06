Se contó con la participación del 54% del electorado, arriba de la media nacional: IMPEPAC

La Jornada Electoral de este domingo 6 de junio tuvo un común denominador, que su arranque se retrasó más de una hora, específicamente la apertura de casillas, no solo en Cuernavaca, sino también en diversos municipios del estado.

Desde las 7:30 de la mañana en varias zonas de la capital del estado se podía observar que los ciudadanos se aglomeraban al exterior de los puntos de votación en espera de ser los primeros en emitir su sufragio, en estas filas eran más las personas de la tercera edad que con banquitos en mano y algunos hasta sombrillas esperaban participar en este proceso democrático el más grande en la historia del país.

Las razones principales para este atraso, mismas que fueron confirmadas por la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, fue el ausentismo de los funcionarios de mesa directiva de casilla, puesto que en ciertos módulos los ciudadanos, previamente seleccionados por el Instituto Nacional Electoral (INE), no llegaron quedando algunas casillas sin personal y por ende, paralizando el flujo de votación.

Un claro ejemplo de ello, se registró en la casilla de la sección 0267 correspondiente a la colonia Lomas de la Selva, situada en el estacionamiento del Mercado de la Selva donde la casilla de las letras de la P a la Z, se mantuvo cerrada por varias horas debido a que solo la presidenta de la mesa directiva de casilla se hizo presente.

En entrevista, la presidenta de mesa directiva de casilla, Ania Tinajero, señaló que ante este hecho invitó al electorado que estaba formado a ser funcionarios de casilla, pero al ser, en gran parte, personas de la tercera edad, en un primer momento, no aceptaron, evitando que la votación no pudiera ni siquiera comenzar.

En la casilla ubicada en la colonia Recursos Hidráulicos de Cuernavaca, la instalación de la casilla inició alrededor de las 7:40 de la mañana; sin embargo, de acuerdo a los mismos funcionarios casilla, no habían podido abrir porque no podían completar la lista de funcionarios.

Mientras tanto las filas de vecinos seguían creciendo, lo cual comenzó a provocar la molestia de los mismos. Fue hasta que pudieron integrar las casillas con los cuernavacenses presentes que el sufragio en este lugar avanzó.

Para las casillas especiales, si bien no padecieron la falta de funcionarios de casilla, si hubo ciertos problemas de información, puesto que visitantes de estados, como Cancún, Sonora y Veracruz, querían votar en Morelos pero no pudieron hacerlo, ya que no correspondía a la circunscripción plurinominal número 4 en la que se encontraba la entidad, misma que fue establecida por el INE.

Al medio día de este domingo, una larga fila resguardaba la casilla especial 030 instalada sobre avenida Plan de Ayala en Plazas Los Arcos; residentes de Ciudad de México, Guerrero, Puebla y Tlaxcala se hicieron presentes para participar en el proceso democrático.

En las casillas especiales, (que para Cuernavaca hubo tres), quienes se encontraban lejos de su casa podían emitir su sufragio, en donde se elegirán 15 gubernaturas, diputados federales, alcaldías, entre otros cargos.

Este fue el caso de Angélica Herrera, de 57 años de edad, originaria de la Ciudad de México, quien expresó había estado esperando por más de dos horas el poder ingresar a la casilla.

Sin embargo, en lugar de desesperarse o molestarse por tener que estar formada bajo los rayos del sol, se manifestó gustosa y encantada de saber estaría participando en el proceso democrático del país sin importar estuviera en otro estado.

"En lugar de desesperarme me da alegría de que entre otros hagamos un cambio porque sí no venimos a votar, en donde sea que te encuentres de la República, si no votas no te quejes después de los gobernantes que tenemos. Es un derecho que tenemos todos", exclamó.

La psicóloga industrial aplaudió el orden y control que se tenía en la sede de votación, al señalar que se habían respetado las medidas de seguridad sanitaria, como el distanciamiento social y el uso del cubrebocas.

Pese a estas dificultades en el desarrollo de la jornada electoral, a decir de la consejera presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, en Morelos había rebasado la media nacional en la participación ciudadana en la jornada electoral. l esfuerzo de cada uno de los trabajadores del Impepac, pidiendo al Ejecutivo y Legislativo reconozcan la labor del órgano electoral.