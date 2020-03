Se amparan comerciantes del mercado de Zacatepec

Se ampararon al menos ocho locatarios establecidos en el exterior del mercado municipal Lázaro Cárdenas que forma parte de la exhacienda, quienes se niegan a dejar sus locales sin la garantía de una reubicación.

El viejo casco de la hacienda azucarera Juan Pagaza quedó dividido por la calle que lleva precisamente el nombre de Hacienda Vieja, en un extremo se encuentra el multifamiliar, y en otro el mercado municipal, seriamente afectados en el terremoto de septiembre del 2017, inmuebles que no fueron intervenidos para su rescate hasta este año, en medio de una serie de conflictos de intereses y la apatía de autoridades pasadas.

El anuncio de la reconstrucción desde el año pasado, quedó frenado por la falta de recursos del gobierno estatal a quien le correspondía poner 10 millones de pesos para la reconstrucción en la que participa la fundación City Banamex y otra, quienes en una primera etapa buscan apuntalar y rescatar el antiguo inmueble.

Habilitado como mercado en 1970, dentro y fuera del casco de la hacienda se pusieron locales y en el exterior se construyeron otros, y otros más frente al mercado, espacios que de acuerdo a los usos y costumbres, compran y venden generando sus propios derechos con licencias y permisos de la autoridad municipal en turno.

Y temiendo ser desalojados ocho locatarios recurrieron al amparo de la justicia, al respecto Santa Luján, quien tiene tres pequeños locales que colindan con la Hacienda Vieja, dio a conocer que han pedido que los desalojen para que puedan llevarse a cabo las obras de reconstrucción de la Hacienda Vieja y el mercado.

“La presidenta municipal nos ha dicho que les van a hacer unos locales en medio de la calle, los van a reubicar, pero en concreto no hay nada, no tienen ni la certeza ni la seguridad de que les cumplan”. Y aunque varios comerciantes abandonaron sus espacios y se fueron al mercado provisional en el estacionamiento del estadio de fútbol, pretenden regresar y se niegan a perder sus espacios.

“No tienen preciso nada, ni la seguridad de nada por lo que han empezado a reconstruirlos, no vamos a salirnos hasta que no nos dejen en claro cuál es la situación, que nos garanticen espacios”, citó la comerciante al reconocer que no se oponen a la reconstrucción pero quieren que les garanticen sus lugares.