Sabor y tradición en la Feria del Queso 2023

En Tlaquiltenango celebraron la primera edición de la "Feria del Queso 2023" en la comunidad de Quilamula, ubicada en la sierra de Huautla, en ella participaron artesanos que organizaron eventos culturales, para dar a conocerlos la calidad de los quesos que se producen.

La comunidad que cuenta con más de 600 habitantes, reunió más cientos de participantes según los estimados de Protección Civil.

En la feria, las familias que se dedican a la producción de queso exhibieron sus productos artesanales y sus recetas que han perdurado de generación en generación.

Productores locales exhibieron los distintos quesos que elaboran. / Cortesía | Eduardo Pozas

En el mensaje de inauguración el presidente municipal Carlos Franco expresó su alegría por la gran participación con la que contó el evento, “qué bueno que se sumen porque esta es una fiesta de todos nosotros, gracias a nuestros amigos de Huautla y Ajuchitlan y de las diferente comunidades, así como a quienes nos visitan el día, desde luego agradezco la gran participación de los propios vecinos de Quilamula quienes nos están apoyando, ya se dieron cuenta de la magia que podemos hacer todos nosotros”.

Entre las actividades, se ofrecieron pruebas de los distintos tipos de queso y otros productos lácteos. Además, se exhibieron artesanías, mezcal, objetos de madera y barro, plantas, productos medicinales elaborados con plantas.

Asimismo, se presentó el grupo de danza de la telesecundaria José María Morelos y Pavón, y el dueto "Blanca Flor" que se dedica a la interpretación del corrido suriano.

El evento contó con la participación del dueto "Blanca Flor". / Cortesía | Eduardo Pozas

Finalmente, destacó la participación de los grupos de sembrado vida, el porvenir, tierra vida y libertad, así como, Campesinos Unidos.

El edil del municipio concluyó con un mensaje para todos los asistentes: “Tlaquiltenango por muchos años estuvo olvidado, no se quería trabajar, hoy me da mucho gusto porque estamos apoyando la economía local de eso se trata, esta fiesta no va hacer solo de un año, tenemos entre todos que organizarnos aun más para que logremos que esto se quede ya permanente, venga quien venga de autoridad, que toda la gente sepa que aquí se hacen unos quesos sabrosísimos y puedan ser mañana premiados a nivel internacional, reavivando además nuestra historia, no la dejemos morir, nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta tierra, de Quilamula".









