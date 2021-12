RSP y Fuerza por México conservan registro en Morelos

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participaciones Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, señaló que a pesar de su extinción a nivel nacional los partidos Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Por México conservan su registro en el estado, salvo el Partido Encuentro Solidario (PES), que a diferencia de los dos mencionados, no alcanzó el porcentaje requerido del tres por ciento.

Para los dos primeros se trabajará para otorgarles la acreditación, ya que ambos partidos ya la solicitaron, y es que días después de que se había establecido en el INE que perdían el registro a nivel nacional, ingresaron su documentación para solicitar la acreditación.

“Nosotros tuvimos que detener ese proceso porque no sabíamos que suerte iba a tener el partido a nivel nacional, y una vez que ya teníamos esa resolución dada entonces nosotros vamos a continuar con el trabajo para otorgarles la acreditación local. Para Encuentro Solidario no se le va a dar la acreditación porque no solo pierden el registro nacional sino que a nivel local no alcanzaron el tres por ciento votación ni en las diputaciones ni en los ayuntamientos”, comentó la consejera presidenta del Impepac.

La consejera asistió a la firma entre el Impepac y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para hacer alianza a través de la firma de un convenio de colaboración a efecto de que el Poder Judicial haga entrega de la lista de profesionales para realizar el procedimiento de insaculación para los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo establecido de votación válida para conservar su registro o acreditación ante el órgano electoral.

Mireya Gally Jordá destacó que “si no hubiera sido por el apoyo que hemos estado recibiendo por parte de este tribunal y de algunos contadores, a través del Colegio de Contadores del Estado de Morelos, prácticamente la liquidación hubiera sido una tarea muy compleja de llevar a cabo ante la falta de suficiencia presupuestal”.





