Rinde informe titular del IMSS en Morelos

El encargado del Órgano de Operación Administrativa desconcentrada del IMSS Morelos, Miguel Ángel Van Dick Puga rindió su primer informe de actividades acompañado del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo y el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En su informe el encargado del IMSS en Morelos señaló que derivado de la pandemia por Covid-19, por lo que el IMSS en Morelos reconvirtió 353 camas de los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 7 de Cuautla, y No. 1 de Cuernavaca, así como el Hospital General de Zona No. 5 de Zacatepec, lo que significó el 70 por ciento de las camas ofertadas en el estado.

Además de que resaltó que se han implementado otras acciones para brindan una mejor atención en la emergencia sanitaria, como fue la capacitación de todo el personal de salud y su equipamiento con insumos de protección personal.

Además de que a la par de la pandemia, en el 2020 se continuó con los servicios ordinarios en beneficio de los derechohabientes: 34 mil 987 egresos, 13 mil 900 intervenciones quirúrgicas, mil 566 cirugías ambulatorias, mil 852 partos, mil 674 cesáreas, 21 mil 451 estudios de citología, 121 mil 643 estudios de Rayos X, entre otros.

Abundó que los principales servicios otorgados por día típico, consultas, atenciones de urgencias e intervenciones quirúrgicas, se realizaron tres mil 903 en Medicina Familiar, 226 en Incapacidades Medicina Familiar, mil 30 días amparados, 740 Especialidades, 813 Urgencias, 94 dental y 866 consultas en atención preventiva integral.

En tanto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó que se trabaja como un solo sistema de salud para combatir la misma enfermedad, lo cual dijo que ha sido clave para atender la pandemia y garantizar la política de cero rechazos a pacientes con Covid-19.

Por su parte, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, resaltó lo importante que resulta la política incluyente que el IMSS mantiene en todo el país, y la cual ha aplicado en Morelos durante la pandemia por coronavirus