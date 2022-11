Revisa tu INE: este año caducan 40 mil credenciales de elector

En Morelos este 2022 caducan alrededor de 40 mil credenciales para votar, así lo informó la vocal del registro electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) Morelos, Brenda Castrejón, por lo que los morelenses tendrán que realizar una cita a través del portal del INE para actualizar su credencial y poder ejercer sus derechos electorales.

La vocal señaló que incluso hay credenciales que perdieron vigencia en 2020 y 2021, las cuales aún no han sido renovadas, por lo que es necesario que haya una actualización, debido a que las credenciales no vigentes ya no sirven como identificación oficial.

Es importante que, quienes soliciten las credenciales acudan a recogerlas, de lo contrario pasado el tiempo establecido por el Instituto, los plásticos perderán su valor y serán destruidos. Hasta ahora el INE destruyó 50 mil 91 credenciales, las cuales corresponden al año 2020 y al primer trimestre del 2021.

“Estas credenciales estuvieron en los módulos de atención ciudadana, recordarán que cuando estuvimos en pandemia tuvimos que cerrar los módulos, luego poco a poco se han ido reactivando las actividades presenciales, una de estas actividades, es precisamente esta, la destrucción de credenciales… Se nos fueron acumulando en los módulos que no estuvieron operando”, explicó Castrejón.

También señaló que las credenciales se retiran de los módulos, puesto que, las personas recogen la credencial nueva y dejan la anterior, nombrando a ese tipo de identificaciones: credenciales de canje.

Otro de los motivos por los cuales son retiradas de los módulos es porque los propietarios fallecieron o se cambiaron de domicilio, por lo tanto ya no pueden recogerlas, así como cuando hay suspensión de derechos o se han realizado trámites irregulares.

“Todavía nos falta destruir lo que falta del 2021 y lo que llevamos del 2022, por lo que en el próximo año nos vamos a poner a la par de lo que nos faltaba y esto debido a la pandemia… Estas credenciales fueron destruidas mediante el método de trituración, hasta dejar un residuo que no se puede ocupar para nada, estamos próximos a suscribir un convenio con una institución que se le dará el confinamiento final para que se puedan reutilizar”, señaló Castrejón.







