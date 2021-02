Reventó al PAN su elección interna

Juan Pablo Adame, diputado del PAN, acusó al comité estatal del partido de actuar de manera ruin en contra de la militancia que como “cadeneros de cantina” hicieron selectiva la votación para elegir al abanderado en Cuernavaca, por lo que acudirá a los tribunales sin importar el tiempo que dure el desahogo del caso por violación a los derechos de la militancia blanquiazul. Por su parte, José Luis Uriostegui dijo que el resultado ya lo esperaba porque los verdaderos militantes panistas confían en un ciudadano como él y convocó a quienes están inconformes a sumarse a su proyecto.

La misma noche del proceso interno los organizadores del proceso informaron que el ganador era José Luis Uriostegui en un proceso que personas no militantes trataron de boicotear sin lograrlo; esa misma noche, Juan Pablo Adame solicitó la renuncia del comité estatal de Juan Carlos Martínez Terrazas por actuar en contra de la militancia.

Cuestionado sobre el triunfalismo de los organizadores, incluido de la dirigencia estatal encabezada por la familia Terrazas, Juan Pablo Adame afirmó que el resultado que supuestamente surgió del proceso interno carecía de calidad moral y validez jurídica, “y nosotros la vamos a impugnar porque es lo correcto, porque se pisotearon los derechos de la militancia y para nosotros la militancia es lo más importante”.

No dudó en decir que lo que se vio ayer fue una elección ilegal porque de ocho horas que debía haber durado el proceso para el acceso libre a los militantes, únicamente fueron tres horas y eso con todo y restricciones. Ante esto, no sólo carece de validez sino que es evidente como el propio regidor Terrazas, con una ambición desmedida, empujó a las autoridades de PC para que insistiera en declarar el cierre, lo que pudo decir es que fue el día más vergonzoso en la historia de Morelos por responsabilidad de los Terrazas.

“Te puedo adelantar que llegaremos hasta las últimas instancias, por violación a los derechos político partidistas de la militancia de Acción Nacional en una jornada donde eran ocho horas para votar, pero solo con tres horas validaron un proceso, el acceso restringido a la urna de votación y otro elemento que se hará valido es que dos de los Terrazas, que son candidatos, ayer permanecían adentro y organizando la votación, son pruebas muy claras que reportamos en incidencias y que las tenemos documentadas ante notario, y serán las pruebas para que la autoridad invalide y eche atrás todo el proceso; tardará varios meses, pero no importa, la queja debe llegar hasta lo último, porque es absurdo que el actual presidente, Juan Carlos, ponga a su hermano Adrián Martínez como regidor en una posición segura y a su otro hermano Daniel lo ponga como candidato a diputado federal”.

José Luis Uriostegui Salgado, opinó que el resultado a su favor no le sorprende, sobre todo la ventaja porque los propios panistas siempre la manifestaron su apoyo a un aspirante ciudadano más que a un militante.

“Tengo la conciencia tranquila porque no podía votar y me dedique a visitar a los militantes para pedir su apoyo, y el resultado lo determinan los panistas no yo, y al tener la certeza de un resultado favorable no me iba a arriesgar a generar un conflicto que afectará al resultado”.