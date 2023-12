Requisitos para renovar la credencial del INE 2023

La temporada de elecciones se acerca y para poder ejercer tu voto el próximo 2 de junio del 2024, debes actualizar tu credencial de elector para quedar inscrito en el padrón. El calendario del Instituto Nacional Electoral (INE) marca como fecha limite el 22 de enero del 2024 para realizar trámites de actualización, cambio de datos, reposición o vencimiento.

Los módulos brindan servicio de lunes a viernes y se encuentran ubicados en Cuautla de 07:00 a 19:00 horas; Cuernavaca de 08:00 a 20:00 horas; en Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco y Yautepec, así como los cuatro módulos que recorren localidades y municipios, tienen horario de atención de 08:00 a 15:00 horas. Para identificar los módulos más cercanos consulta la página de internet: https://ubicatumodulo.ine.mx/.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Asimismo, puedes solicitar una cita a través de la pagina: https://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siac o al teléfono: 800 433 2000.

¿Qué documentos necesitas?

Acta de nacimiento / carta de naturalización mexicana

/ carta de naturalización mexicana Identificación con fotografía (credencial escolar, pasaporte, cartilla del servicio militar, cédula profesional, etc)

(credencial escolar, pasaporte, cartilla del servicio militar, cédula profesional, etc) Comprobante de domicilio de tres meses de vigencia

De no contar con alguno de los documentos es necesario acudir con dos testigos, quienes deberán contar con su credencial para votar inscrita en el mismo municipio o alcaldía al domicilio.

En casos como actualización o corrección de datos, son necesarios los documentos que acrediten cualquiera de los movimientos que se harán, por ejemplo, nueva dirección o corrección en la misma.

En cuanto a robo o extravío, la credencial se genera con la misma información que se encuentra en la base de datos, así como en la reincorporación, es decir aquellas personas que se les fueron removidos sus derechos político - electorales.

Cambio de nombre o sexo

Si la persona interesada realizó el cambio de nombre o de sexo y desea cambiar los datos de su credencial para votar, deberá presentar acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género en la que refleje el nombre y sexo actuales.

Únete a nuestro canal de YouTube

Sin embargo, de no realizar el trámite de reconocimiento de identidad de género no se podrá modificar el nombre ni el sexo, pero sí se puede actualizar la fotografía que refleje la expresión de género, y solicitar que el dato de “sexo” no aparezca en la credencial y elegir “X”.

¡No lo olvides! Puedes revisar el estatus de tus trámites en este portal: https://consulta-tramite.ine.mx/nacional/archivos2/portal/credencial/tramite/