Registradas primeras participantes al Parlamento de Mujeres 2022

La Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, recibió el registro de las dos primeras participantes al Parlamento de Mujeres 2022, después de que la diputada Tania Valentina Rodríguez del PT, dio a conocer los pormenores de la Convocatoria al Parlamento de Mujeres.

Se trata de Karla Eshtefanía Eslava Díaz, quien expondrá sobre “el desarrollo para las mujeres con discapacidad y el fomento cultural y empoderamiento a la mujer indígena” y de Lilian Sotelo, que registró la ponencia sobre “las acciones para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres en Morelos”.

El Parlamento de Mujeres, es un espacio de expresión de las mujeres, mediante la promoción de la cultura y equidad de género, a través de propuestas que puedan vincularse con las actividades de los sectores público, privado y social en nuestro Estado, para atender la problemática de la mujer, prevenir y erradicar todas las violencias contras las mujeres, explicó en su momento la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local.

Tras la recepción del proyecto y exposición de las primeras dos participantes, Tania Valentina agradeció el interés, sobre todo de las jóvenes, en participar en temas que de impactan en la sociedad y proponen soluciones.

“Estoy contenta porque hay interés de las mujeres y sobre todo de las nuevas generaciones, en participar en el Parlamento de Mujeres; gracias a todas las compañeras morelenses que se preocupan por ser escuchadas porque sin duda, son acciones que cambiarán el rumbo de Morelos”, señaló.

Para Karla Eslava, la finalidad del proyecto que presentó en el Congreso del Estado es para que la sociedad cree conciencia sobre el tema de inclusión y que no sea solo una obligación educativa o de salud pública, si no que sea un tema de interés social motivado y fomentado en las personas a la inclusión y a la no discriminación.

Después de que la diputada Tania Valentina Rodríguez dio a conocer en conferencia de prensa los pormenores del Parlamento de Mujeres, la convocatoria fue publicada en la más reciente edición del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 02 de febrero, pese a la controversia constitucional que ha promovido el gobernador, Cuauhtémoc Blanco en contra del Congreso del estado, frente a la división en la que se encuentran los diputados de la legislatura, y que en consideración del Ejecutivo, genera falta de certeza, legalidad y seguridad jurídica en la actuación del Congreso.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter