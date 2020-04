Rechazan policías adherirse al seguro facultativo del IMSS

Elementos policíacos del municipio de Jiutepec rechazaron adherirse al seguro facultativo del IMSS que les ha ordenado la Comisión Estatal de Seguridad (CES), argumentan que se deben respetar sus derechos y deben de recibir el régimen obligatorio.

La mañana del martes, con la finalidad de dar respuesta a las dudas e inconformidades de los uniformados con el tema de incorporación al IMSS al encontrarse bajo el esquema de Mando Coordinado, el consejero jurídico se reunió con ellos para darles a conocer la información que le proporcionaron en el CES.

Los policías refirieron que les expresaron que debido a que así lo marcan los estatutos del Mando Coordinado se deben adherirse al seguro facultativo del IMSS, y quien no esté conforme deberá inconformarse vías oficio.

Los uniformados refirieron que no están de acuerdo de ser incorporados por la modalidad de seguro facultativo, ya que tienen limitantes, no abarca todos los niveles de atención, no es válido cuando se encuentran en sus días de descanso, ni están incluidos sus familiares.

Expresaron que por derecho deben de recibir el régimen obligatorio, y agregaron que ejercen una profesión de riesgo.

Los elementos refirieron que cada uno hará llegar su inconformidad por escrito y piden que se les siga otorgando el servicio médico que reciben por parte del Ayuntamiento de Jiutepec, el cual es a través de una clínica privada.

Los elementos policíacos no realizaron paro de labores, ni manifestación como lo habían anunciado, puesto no quieren afectar a la población.

En entrevista el pasado lunes, el alcalde de Jiutepec Rafael Reyes aceptó la inconformidad de los policías, y que se había instruido al Consejero Jurídico investigar con el CES y darles una respuesta.

El edil aseguró que el servicio que le brindaba el Ayuntamiento de Jiutepec a todos los uniformados era a través de una clínica privada, atención de primer y segundo nivel, ya de tercer nivel eran atendido en una unidad médica en la Ciudad de México.