Queremos seguridad pública, es un reclamo social: Julio César Solís

El exhorto de exigir mayor seguridad en un plazo de 30 días no es un tema personal ni político, sino una exigencia de la sociedad, explicó Julio César Solís Serrano, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado de Morelos.

“Como lo presenté en el Pleno es un punto de acuerdo para exhortar al Gobernador a que le de este ultimátum al comisionado de la CES, sin embargo, no es vinculante, no pasa absolutamente nada si finalmente no da los resultados o el Gobernador no le solicita la renuncia al comisionado”, expuso el legislador morelense.

Solís Serrano comentó que el punto de acuerdo aprobado en la sesión del martes 13 de junio en el Congreso Local busca que el gobernador Cuauhtémoc Blanco valore la condición que estamos viviendo en materia de seguridad pública y de alguna manera le exija al titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que se ponga a trabajar, aparte de ello no tiene ninguna consecuencia jurídica, ni legal, ni legislativa.

“Al final del día es una invitación y un reclamo social, nosotros como diputados tenemos la responsabilidad como representantes sociales manifestar lo que la gente necesita, lo que la gente piensa y siente, y este es un hecho que no podemos ocultar y que cada día la gente está más desesperada por el tema de la inseguridad y eso es lo único que podemos hacer”, expresó el diputado de MC.

Julio César Solís indicó que el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, en conferencia de prensa cuestionó cuales han sido sus resultados como legislador en materia de seguridad, por lo que le aclara que su trabajo es legislar.

“Yo no soy policía, a mí no me corresponde andar persiguiendo a los delincuentes y en materia de trabajo legislativo al día de hoy tengo más de 38 iniciativas presentada en varios rubros”, señaló el diputado local.

“Hoy vivimos una crisis profunda en materia de seguridad y es una invitación al Gobernador para que valore, para que reflexione que el trabajo de seguridad no se está haciendo de manera eficiente y para que invite al almirante Guarneros a que su trabajo sea más eficiente, para que podamos tener resultados y sobre todo tranquilidad y paz en el estado”, finalizó Solís Serrano.





