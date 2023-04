Que se vayan ya, dice Jessica Ortega a autoridades ante falta de resultados

Si se van a ir a buscar otro, pues que se vayan ya, dijo la diputada federal Jessica Ortega, al señalar que las autoridades estatales no dan los resultados que requiere la población en materia de seguridad.

“Si no hacen su trabajo, pues como van a poder dar resultados, pero ya andan en campaña, ya andan levantando la mano para ser jefe de gobierno en la Ciudad de México. Que se vayan ya, que se lleven lo que quieran, pero que se vayan ya”, dijo en referencia al titular del Poder Ejecutivo, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Jessica Ortega consideró que en lugar de dar declaraciones de circular o detenerse en ciertos tramos carreteros, lo que deberían poner en marcha una estrategia de seguridad, porque actualmente no la hay.

Derivado del asesinato de tres jóvenes, dos de ellos colaboradores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), cuyos cuerpos aparecieron en la comunidad Fierro del Toro, Huitzilac, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) José Antonio Ortiz Guarneros llamó a automovilistas no pararse en el trayecto de la carretera México- Cuernavaca a la altura de dicho municipio.

Argumentando que se tienen identificados tres grupos criminales que operan en la zona, que se dedican al robo de automóviles, secuestro exprés y tala clandestina, y advirtió que solo se cuenta con seis cámaras de videovigilancia en la zona.

Ante ello, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega de la Cruz, dijo que es absurdo que las personas que salen a trabajar a otro estado de la república dejen de trasladarse.

“No podemos dejar de realizar nuestras labores porque llevamos el sustento a nuestras familias y dejar de pasar por las carreteras que nos llevan a nuestros estados o nuestras es absolutamente una falta de respeto a la ciudadanía de Morelos”, dijo.

De hecho, informó que solicitó una auditoría especial a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), en un rubro específico, “que ellos van a tener que retribuir en materia de seguridad, no se dan las capacitaciones, no se dan las herramientas a los policías, pero si no hacen su trabajo cómo van a poder dar los resultados”.





