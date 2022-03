Protestan candidatos a ayudantes de la Gabriel Tepepa

Tomaron la presidencia municipal de Tlaquiltenango, en protesta por las irregularidades del proceso de la elección de Ayudantes municipales, denunciaron candidatos de las planillas de la colonia Gabriel Tepepa, quienes exigen la anulación del proceso y que se vuelva a convocar a elecciones, denunciaron que en San José de Pala hubo incluso heridos tras el proceso, sin embrago el alcalde Carlos Franco Ruiz, rechazó tales aseveraciones.

Marco Antonio Barrera Velasco como vocero de los candidatos de cinco de las seis planillas que participaron en el proceso para la elección de Ayudante Municipal para la colonia Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango, protesta a la que se sumaron otras planillas de la colonia Miguel Hidalgo, la colonia Manzanares y Alfredo V, Bonfil, denunciaron que se registraron muchas anomalías.

Desde la emisión de la convocatoria que salió un día antes de que cerrara el plazo del registro, otra que se permitió la participación de funcionarios de gobierno municipal, el cambio intempestivo de la sede, pero lo más cuestionable es que personal del Ayuntamiento acompaño a la candidata de la planilla roja a recorrer las calles a perifonear y el día de las elecciones estuvieron acarreando gente y pidiendo que votaran por la planilla roja.

No hubo representantes del IMPEPAC, no hubo listas nominales para cotejar y verificar que fueran vecinos de la colonia, estaban anotando en un simple cuaderno y por ahí puede haber posibilidades de fraude ya que llegó a votar gente que no era de la colonia.

Pero la gota que derramo el vaso, fue que al final del proceso de las 700 boletas que entregaron por colonia, resulta que salieron mil 24 votos, había más de 400 votos de más, que no se justifica de donde salieron si no fue para favorecer a la candidata de la planilla roja, que es el color de las planillas que favoreció la actual administración municipal. “Dejaron al último a la planilla roja y cuando ya había rebasado los 300 votos, los funcionarios del Ayuntamiento dejaron de hacer el conteo y dijeron que ya había ganado la planilla Roja, y agarran las boletas las echaron a una bolsa, lo que generó reclamos y los funcionarios salieron corriendo sin levantar el acta correspondiente.

También hubo disturbios en la colonia Chacampalco, en la Manzanares, pero lo más lamentable ocurrió en San José de Pala, donde hubo dos lesionados, por parte de elementos de la policía municipal que la gente los retuvo. “Nosotros decimos que definitivamente hubo mano negra para favorecer a las planillas rojas”.

Por todo lo anterior exigen que se vuelvan a celebrar elecciones para la ayudantía de la colonia Gabriel Tepepa, en donde no intervengan los funcionarios del ayuntamiento. Rechazaron ser atendidos por el secretario municipal, el regidor Juan Martínez de la junta electoral y exigieron diálogo directo con el alcalde.

Entrevistado al respecto el presidente municipal Carlos Franco Ruiz, manifestó que fue un proceso tranquilo la elección de Ayudantes municipales, ya que se llevó con civilidad, pero no fueron favorecidos con el respaldo total y hay inconformidad, en particular de la colonia Gabriel Tepepa.

Sobre los hechos que se registraron en San José de Pala, el proceso se llevó con civilidad, ahí fue elegido Gustavo Pineda como se publicó en los resultados. Reconoce que hubo un incidente complicado con una persona que entro a la cancha armada, huno malos entendidos y hubo disparos, cuando se enteró se trasladó a San José de pala y explicaron los hechos y se lograron acuerdos y se logró un convenio, por lo que descarto que hubiera personas detenidas y sobre todo alguna protesta.

Franco Ruiz, rechazó que se haya favorecido a las planillas rojas como se ha especulado, luego de advertir una serie de desinformación en las redes sociales y también rechazo que la planilla que se alzó con la victoria apenas rebaso los 300 votos, por lo que tiene confianza en que los que no resultaron favorecidos puedan conciliar.





