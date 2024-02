Programa 'Semillas de Jojutla' distribuye mil desayunos escolares

El edil de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante informó que a través del programa "Semillas de Jojutla" se distribuyeron mil desayunos y comidas calientes escolares, con el objetivo de que los menores del municipio tengan un sano desarrollo.

Flores Bustamante visitó 15 preescolares y tres primarias donde entregaron alimentos gratuitos, durante sus visitas dijo: "Ahí es donde se desarrolla el crecimiento neuronal de las personas y que va a definir mucho su futuro... cuando sea adulto... un buen ciudadano, una persona preparada con mayor capacidad".

El edil de Jojutla junto con unas maestras de preescolar. / Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Y agregó: "Es en la primera infancia donde se tiene que invertir, no es solo un tema de nutrición a futuro, es un tema de prevención... muchos de los que hoy delinquen, no tuvieron una buena infancia y por eso tenemos que apostarle a la primera infancia, para que no sufran violencia... que se nutran bien, para que todas esas semillas de Jojutla den resultados a corto y largo plazo".

Recordar que el programa "Semillas de Jojutla" se puso en marcha hace cuatro años. A la fecha son 13 preescolares y 600 niños de escuelas primarias vespertinas quienes reciben desayunos escolares: "La idea es que se incremente en todo el municipio, para que esas semillas de Jojutla, niños y niñas... tengan una mejor calidad de vida", concluyó el edil de Jojutla.